Пожалуй, самый скандальный таллиннский организатор концертов, владелец MJ Club Юри Метс стал гостем пятничного шоу Limon LIVE. Конечно, выпуск получился с перчинкой!
LIMON LIVE ⟩ «Лобода, верни деньги!» Скандальный организатор Юри Метс раскрыл правду о концертах в Таллинне
«Где вы, там и скандал», - говорит ведущая Limon LIVE Светлана Карабут Метсу, а тот изумленно округляет глаза, а потом хитро улыбается: «Сегодня расскажу много всего интересного!» Человек, который находится в эпицентре столичной ночной жизни, признается, что у него есть много любопытных историй, которые он мог бы рассказать про известных людей в Эстонии. И он, как бомба замедленного действия, может взорвать общественность в любой момент, когда сам этого захочет.
Родился Юри Метс в Кохтла-Ярве, в 2003 году в двадцатилетнем возрасте переехал в Таллинн, где сначала начал работать диджеем в разных барах, а потом взялся сам организовывать мероприятия. Не секрет, что за Метсом тянется шлейф отмен концертов и жалоб недовольных клиентов, у которых возникали проблемы с возвратом денег за билет.
«Проблем не бывает у того, кто ничего делает», - говорит Юри Метс. Он объясняет это тем, что, безусловно, всем организаторам пришлось пережить тяжелые времена, сначала ковид, потом - война в Украине и запрет выезда в Эстонию многих артистов. К слову, не все в этом бизнесе остались на плаву.
«Это тяжелая сфера деятельности, где очень многое от тебя не зависит. Допустим, артист берет предоплату с организатора, а люди этого не знают. Выставляешь билеты на продажу - и постоянная изжога у тебя: хоть бы доехал, хоть бы ничего не отменилось, хоть бы не заболел, - говорит Метс. – И вдруг артист раз - и отменил концерт, а шишки сразу на организатора».
Зашла речь в студии и о концерте украинской певицы Светланы Лободы, который Юри Метс организовывал в 2021 году. Сначала концерт переносился из-за коронавируса, потом из-за войны, а потом и вовсе в клубе Метса не состоялся.
«Сделали ей предоплату изначально 15 000 евро. Сначала он должен был состояться в ноябре 2021 года, потом из-за коронавируса все перенеслось, в 2022 началась война, и она опять его перенесла в итоге на август 22 года. Она сказала, что это благотворительный концерт, выставляла видео. А ведь прекрасно понимала, что едет в клуб ночной, а не на какую-то арену, а в итоге получилась неприятная ситуация - она говорит, нет, я не буду выступать за 35 000, а буду за 70 000, либо ей нужны всякие разные дополнительные условия. И тут я задался вопросом: о каком тогда благотворительном концерте идет речь?»
«В итоге Лобода просто не приехала, и как она могла заявить, что ей не подошла площадка, если она до нее даже не доехала, она даже не видела ничего. Ни ее представитель, ни она никогда не были в ночном клубе», - говорит Метс. Он заявляет, что их конфликт с Лободой до сих пор продолжается. «Потому что она мне деньги так и не вернула. Именно поэтому все зрители говорят, мол, плохой организатор, деньги не возвращает вовремя. А что делать, если по факту в итоге, в общем и целом, с рекламой, с переносами, она кинула меня на 30 000 евро. Не вернула ни одного цента. Но ведь она сама отменила, она должна вернуть деньги», - считает Метс.
На вопрос ведущей, раз Метс считает, что его обидели и ему должны деньги, не думал ли он обратиться в суд, Юри Метс отвечает так: «Она сказалатак : я скажу, что у меня война, поэтому мне все нормально. Причем, это не мешает ей выступать в Дубае на корпоративах, и все в порядке», - говорит организатор концертов в Таллинне. А затем наклоняется к камере и грозит пальцем в объектив: «Поэтому, Лобода, увидишь - деньги верни!»
Метс отмечает, что всегда, когда артист отменяет концерт, все шишки летят на организатора. «Вот опять Метс хреновый», - разводит руками организатор.
В студии Limon LIVE организатор концертов признается, что он учится на своих ошибках: «Теперь я не выставляю анонсы мероприятий до того, как документы не будут готовы». Также он уверяет, что на сегодняшний день в Эстонии не осталось ни одного человека, которому его фирма не вернула бы деньги за билет на отмененный концерт.
Недавно Юри Метс стал исполнять у себя в клубе песни группы «Руки Вверх». Причем, зрители говорят, что, если опрокинуть несколько коктейльчиков, Метс и по голосу, и по внешности напоминает солиста легендарной группы.
«Все пишут - а Жуков знает? А почему он должен знать? Прежде, чем человек комментирует в интернете, надо подумать. Комментаторы не понимают, что каждый человек несет ответственность, если зацепиться - можно в суд подать», возмущается Метс. Он объясняет, что песни он исполняет с разрешения Алексея Потехина, клавишника группы «Руки Вверх» у которого также есть права на любимые хиты. Песни Метс исполняет сам, да так разошелся, что вскоре с песнями «Руки Вверх» едет выступать с Потехиным в Германию.
Комментарии про себя Метс старается не читать, пользы здоровью от этого нет: «Всем, кто страдает от комментаторов, скажу так: можете плюнуть им в рожу и двигаться дальше!»
Смотрите пятничный выпуск шоу Limon LIVE! Возникнут вопросы к самому скандальному организатору концертов в Таллинне - смело пишите в комментариях, мы обязательно ему передадим!