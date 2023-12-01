LIMON LIVE ⟩ «Лобода, верни деньги!» Скандальный организатор Юри Метс раскрыл правду о концертах в Таллинне

«Сделали ей предоплату изначально 15 000 евро. Сначала он должен был состояться в ноябре 2021 года, потом из-за коронавируса все перенеслось, в 2022 началась война, и она опять его перенесла в итоге на август 22 года. Она сказала, что это благотворительный концерт, выставляла видео. А ведь прекрасно понимала, что едет в клуб ночной, а не на какую-то арену, а в итоге получилась неприятная ситуация - она говорит, нет, я не буду выступать за 35 000, а буду за 70 000, либо ей нужны всякие разные дополнительные условия. И тут я задался вопросом: о каком тогда благотворительном концерте идет речь?»

«В итоге Лобода просто не приехала, и как она могла заявить, что ей не подошла площадка, если она до нее даже не доехала, она даже не видела ничего. Ни ее представитель, ни она никогда не были в ночном клубе», - говорит Метс. Он заявляет, что их конфликт с Лободой до сих пор продолжается. «Потому что она мне деньги так и не вернула. Именно поэтому все зрители говорят, мол, плохой организатор, деньги не возвращает вовремя. А что делать, если по факту в итоге, в общем и целом, с рекламой, с переносами, она кинула меня на 30 000 евро. Не вернула ни одного цента. Но ведь она сама отменила, она должна вернуть деньги», - считает Метс.