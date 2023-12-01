ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА ⟩ Прогноз от эстонского астролога на декабрь: какому знаку Зодиака повезет в конце года?

Удачные дни: 1-20, 31

Конфликтные дни: 21-23, 25-30

Рак

Ракам придется суетиться и без конца решать чужие проблемы. Первая половина декабря про суету и рутину. Расслабиться и получить хоть какое-то удовольствие от блеска гирлянд получиться, только начиная с 20-х чисел. Это хороший месяц, чтобы взять в семью домашнего питомца. Если вы давно об этом думали, то самое время решиться.

Удачные дни: 2,4,7, 8-10, 13, 19, 21, 22, 26, 27,28,30

Конфликтные дни: 5,6, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 31

Лев

Львы могут потерять голову от любви или внезапного увлечения чем-то интересным. Не исключено, что ретро Меркурий неожиданным образом вернет вас в прошлое, подстроив случайную встречу с теми, кто до сих пор мил вашему сердцу. Давать или нет второй раз счастью, решайте сами, но мимолетных романов избежать будет сложно. С 15 по 18 – дни интриг. Не поддавайтесь искушениям, даже если они очень приятны. С 22 по 31 вы можете получить щедрый подарок.

Удачные дни: 2, 8, 22-31

Конфликтные дни: 5, 13, 15-18

Дева

Главные дела Девы, так или иначе, будут крутиться вокруг квартирных вопросов или отношений внутри семьи. Если последние три месяца, вы находитесь в трудноразрешимой ситуации, то варианты ее решения могут возникнуть, начиная с 12 числа. Важные покупки и сделки лучше совершать в первую неделю месяца, а подводить итоги можно после.

Удачные дни: 1-20, 31

Конфликтные дни: 21-23, 25-30

Весы