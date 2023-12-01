Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на декабрь 2023 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, кому этот месяц станет прямой и ровной дорогой, а для кого будет полон испытаний.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА ⟩ Прогноз от эстонского астролога на декабрь: какому знаку Зодиака повезет в конце года?
Овен
Овны будут вести себя непредсказуемо для всех, включая себя. Уехать за тридевять земель, спасти принцессу, заточенную в башне, приручить дракона - ваши задачи декабря. Обычное вам будет скучно, а привычное - неинтересно. Если есть возможность, изучите что-то новое или на худой конец влюбитесь в незнакомца. Главное, не барахтайтесь в рутине. Иначе она сотрет с вас все то прекрасное, что мы так в вас любим: сексуальность и экстремизм.
Удачные дни: 2, 31
Конфликтные дни: 21-30
Телец
Тельцам надо проявлять осторожность, чтобы не угодить в любовный треугольник или капкан рабочих интриг. Вероятно, вы получите новости, которые заставят беспокоиться и срочно что-то предпринимать. Будьте на чеку до 20-х чисел декабря, а потом можно будет расслабиться. Не исключено, что перед новым годом вы получите приятный сюрприз или узнаете что-то, чем вдохновитесь на год вперед.
Удачные дни: 6-15, 24-31
Конфликтные дни: 1-5, 19-22
Близнецы
Близнецам придется проявить все свои навыки дипломатии, чтобы договориться обо всем, что вы хотите завершить в этом году. Поскольку Меркурий станет ретро с 13 декабря, планировать новшества, встречи с незнакомыми людьми и поездки в места, где вы никогда не бывали, лучше в первую декаду месяца. Любопытно то, что под новый год вы можете неожиданно понять - за счастьем оказывается никуда не надо ходить. Все это время она или он были рядом.
Удачные дни: 1-20, 31
Конфликтные дни: 21-23, 25-30
Рак
Ракам придется суетиться и без конца решать чужие проблемы. Первая половина декабря про суету и рутину. Расслабиться и получить хоть какое-то удовольствие от блеска гирлянд получиться, только начиная с 20-х чисел. Это хороший месяц, чтобы взять в семью домашнего питомца. Если вы давно об этом думали, то самое время решиться.
Удачные дни: 2,4,7, 8-10, 13, 19, 21, 22, 26, 27,28,30
Конфликтные дни: 5,6, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 31
Лев
Львы могут потерять голову от любви или внезапного увлечения чем-то интересным. Не исключено, что ретро Меркурий неожиданным образом вернет вас в прошлое, подстроив случайную встречу с теми, кто до сих пор мил вашему сердцу. Давать или нет второй раз счастью, решайте сами, но мимолетных романов избежать будет сложно. С 15 по 18 – дни интриг. Не поддавайтесь искушениям, даже если они очень приятны. С 22 по 31 вы можете получить щедрый подарок.
Удачные дни: 2, 8, 22-31
Конфликтные дни: 5, 13, 15-18
Дева
Главные дела Девы, так или иначе, будут крутиться вокруг квартирных вопросов или отношений внутри семьи. Если последние три месяца, вы находитесь в трудноразрешимой ситуации, то варианты ее решения могут возникнуть, начиная с 12 числа. Важные покупки и сделки лучше совершать в первую неделю месяца, а подводить итоги можно после.
Удачные дни: 1-20, 31
Конфликтные дни: 21-23, 25-30
Весы
Весам придется много говорить по телефону, постоянно переписываться в чатах и отвечать на бесконечные письма. В какой-то момент вам может показаться – еще вот-вот и вы получите перебор информации. Смысл декабря, действительно, узнать и проанализировать как можно больше фактов, а разбираться с ними вы будете уже в следующем году. Во второй декаде месяца, некоторые из вас, получат долгожданные новости.
Удачные дни: 6-15, 24-31
Конфликтные дни: 1-5, 19-22
Скорпион
Скорпионы будут в основном озабочены темой денег. Так или иначе, вам придется взять под контроль предновогодние расходы, иначе они начнут контролировать вас. Вторая декада месяца обещает финансовые поступления, откуда уже и не ждали. Это прекрасный повод затребовать то, что вам причитается, и вернуть долги (если они есть). В канун нового года, позвоните тем, с кем были мимолетно знакомы и напишите тем, с кем когда-то не вышло. Давать ситуации и людям второй шанс – главная задача декабря.
Удачные дни: 11-20, 26-31
Конфликтные дни: 1-5, 21
Стрелец
Стрельцам нужно признание. Делайте, что хотите, но обязательно давайте им почувствовать свою значимость, иначе вся кипучая энергия этого смелого знака, уйдет в не туда и не с теми. Закатить большой праздник, сделать то, на что не хватало духу весь год, потратить деньги, получить медаль и знать, что вы - лучше всех - план декабря.
Удачные дни: 4-8, 14-29
Конфликтные дни: 2, 9-13
Козерог
Декабрь - сложный месяц для деятельных Козерогов. Во-первых, потому что вы плохо реагируете на фразу: «еще не время». Во-вторых, потому что ретро Меркурий наготовил набор триггеров, с которыми надо разбираться в одиночестве. Старайтесь не давать себя в обиду и оградите себя от любопытных людей. Неспешный разбор всего, что вас волнует - лучшее занятие до 20-х чисел. Последняя неделя месяца подарит каскад эмоций от общения с теми, кого вы знаете давно.
Удачные дни: 3-7, 9-24, 26-30
Конфликтные дни: 25, 31
Водолей
Для поддержания ментального и физического комфорта Водолеям нужно как можно больше бывать в кругу друзей. Звучит банально, но главным ресурсом в этом месяце для вас станут люди. Не бойтесь эмоциональных всплесков и будьте осторожны со своими желаниями. Некоторые из них в этом месяце сбудутся.
Удачные дни: 1,2, 4-13
Конфликтные дни: 3, 18-22,30
Рыбы
Милые Рыбки, вот и наступил главный месяц в году, когда вы, наконец, возьмете быка за рога (а может и не только за них). Не надо скромничать и стесняться. Сейчас или никогда? Вот в чем вопрос. Вернитесь мысленно в конец августа этого года и вам станет окончательно ясно, кого забрать с собой в новый год, а кто останется в старом.
Удачные дни: 1-10, 20-23
Конфликтные дни: 12-18, 24-30