Столичный клуб PRIVE целый месяц был закрыт на ремонт. После реновации, 1 декабря, он вновь распахнет свои двери, за которыми пройдут зажигательные вечеринки.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? ⟩ Популярный таллиннский ночной клуб сменил владельца и открывает двери после основательного ремонта
Целый месяц ночной клуб PRIVE был закрыт на ремонт, по словам команды Sapronov Kutsub, в чье управление перешел клуб, основная задача ребрендинга - вернуть PRIVE облик и стандарты современных европейских ночных клубов. Обновлены фойе, гардероб, сцена, VIP-зона, курилка и другие помещения. Также в новом клубе обновлена система видеонаблюдения.
«С 1 ноября 2023 года ночной клуб PRIVE перешел в управление командой Sapronov Kutsub и целый месяц был закрыт на ремонт. Стоит добавить, что многие новые решения еще будут на стадии доработки, и в ближайшее время клуб PRIVE продолжит их презентовать», - говорит управляющий Sapronov Kutsub Артемий Сапронов.
Принципиальное изменение в концепции - заведение ограничивает вход до 21 года, придерживаясь всех стандартов работы с данной возрастной категорией. Это касается как обслуживания, так и музыкального направления, в котором будет существовать ночной клуб. Порадует посетителей и качественная русская музыка.
«Внутри ночного клуба изменился как его внешний облик, так и добавлены новые интересные решения. Будем рады презентовать его гостям», - говорит Артемий Сапронов. Обновленный PRIVE откроет свои двери для посетителей уже сегодня вечером. Важно, что в целях комфортного отдыха посетителей, в клубе осуществляется фейсконтрооль. Администрация оставляет за собой право в отказе на вход без объяснения причин.