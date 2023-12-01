ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? ⟩ Популярный таллиннский ночной клуб сменил владельца и открывает двери после основательного ремонта

Целый месяц ночной клуб PRIVE был закрыт на ремонт, по словам команды Sapronov Kutsub, в чье управление перешел клуб, основная задача ребрендинга - вернуть PRIVE облик и стандарты современных европейских ночных клубов. Обновлены фойе, гардероб, сцена, VIP-зона, курилка и другие помещения. Также в новом клубе обновлена система видеонаблюдения.

«С 1 ноября 2023 года ночной клуб PRIVE перешел в управление командой Sapronov Kutsub и целый месяц был закрыт на ремонт. Стоит добавить, что многие новые решения еще будут на стадии доработки, и в ближайшее время клуб PRIVE продолжит их презентовать», - говорит управляющий Sapronov Kutsub Артемий Сапронов.

Изменения в PRIVE будут видны уже с порога. Фото: Промо

Принципиальное изменение в концепции - заведение ограничивает вход до 21 года, придерживаясь всех стандартов работы с данной возрастной категорией. Это касается как обслуживания, так и музыкального направления, в котором будет существовать ночной клуб. Порадует посетителей и качественная русская музыка.