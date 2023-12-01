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МИР У НОГ ⟩ Павел Глоба назвал единственный знак зодиака, который станет любимцем звезд в декабре

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Астролог, писатель и публицист Павел Глоба предсказал единственному знаку Зодиака абсолютное первенство над всеми в декабре. Этот знак станет главным счастливчиком декабря 2023 года.

Водолеи сорвут настоящий куш в декабре 2023 года. Водолеям с легкостью будет удаваться все, за что бы они ни взялись. Представителей знака заметит руководство, трудолюбивым и старательным Водолеям предложат повышение, рост доходов также не заставит себя ждать.

Личная жизнь будет бить ключом. Водолеи-одиночки могут встретить свою вторую половинку. Павел Глоба советует не пренебрегать новыми встречами и знакомствами. У семейных Водолеев в отношениях наступит гармония и понимание.

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