МИР У НОГ ⟩ Павел Глоба назвал единственный знак зодиака, который станет любимцем звезд в декабре

Водолеи сорвут настоящий куш в декабре 2023 года. Водолеям с легкостью будет удаваться все, за что бы они ни взялись. Представителей знака заметит руководство, трудолюбивым и старательным Водолеям предложат повышение, рост доходов также не заставит себя ждать.