НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ ⟩ 70-летняя женщина родила двойню

Сафина Намуквая стала самой старой женщиной, родившей ребенка в Африке.

Сафина родила девочку и мальчика днем 29 ноября с помощью кесарева сечения, сообщили в Международной женской больнице и Центре репродуктивного здоровья в Кампале. По словам медиков, мать и дети чувствуют себя хорошо.

В 2020 году Намуквая родила девочку по имени Сара.

Обычно ЭКО не предлагают женщинам старше 43 лет, однако некоторые частные клиники могут выполнить такую процедуру. Для этого принимают замороженные ранее яйцеклетки матери или яйцеклетки от донора.

В 2019 году в Индии 74-летняя женщина стала самой старшей матерью в мире. Она тоже родила благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения.