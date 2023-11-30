Астролог Тамара Глоба составила прогноз на декабрь и рассказала, у кого наладится личная жизнь в последнем месяце Года Кролика.
«НУЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ СТО» ⟩ Глоба назвала три знака Зодиака, жизнь которых перевернется с ног на голову в декабре 2023 года
Дева
В декабре Девы смогут встретить настоящую любовь. В них проснутся настоящие чувства и разыграются эмоции. Судьбоносная встреча будет напоминать сказку. Знакомство со второй половинкой будет неожиданным, поэтому следует быть готовыми к нему в любой момент. Для этого в декабре Девам нужно выглядеть на все сто и больше улыбаться.
Козерог
В конце 2023 года для Козерогов начнется лучший период для развития отношений и построения личной жизни. Люди, рожденные под этим знаком, получат предложение руки и сердца, либо сделают его своим вторым половинкам. Возможны новости о пополнении в семье.
Рыбы
Декабрь наградит Рыб любовью с первого взгляда. Новые отношения получат незабываемое продолжение, а в старых парах вновь проснется страсть и усилится интерес. На обыденных делах будет трудно концентрироваться.