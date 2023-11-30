«НУЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ СТО» ⟩ Глоба назвала три знака Зодиака, жизнь которых перевернется с ног на голову в декабре 2023 года

Дева

В декабре Девы смогут встретить настоящую любовь. В них проснутся настоящие чувства и разыграются эмоции. Судьбоносная встреча будет напоминать сказку. Знакомство со второй половинкой будет неожиданным, поэтому следует быть готовыми к нему в любой момент. Для этого в декабре Девам нужно выглядеть на все сто и больше улыбаться.