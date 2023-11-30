Тяжелобольная звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти уже восемь лет борется с онкологией, а летом этого года она сообщила печальную новость: рак дал метастазы в мозг.
«НЕ ГОТОВА УМЕРЕТЬ» ⟩ Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти на фоне прогрессирующей онкологии сделала признание
При этом актриса не ушла в затишье, а продолжила бороться с заболеванием, держа своих поклонников в курсе того, что с ней происходит. Накануне вышло ее интервью изданию People, где она рассказала об ухудшении своего состояния и сделала откровенное признание.
Увы, опухоль распространилась и на кости, рассказала Доэрти. И хотя результаты анализов на четвертой стадии онкологии неутешительные, актриса продолжает надеяться на выздоровление. В разговоре с порталом она призналась, что не хочет умирать.
«Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему», - эмоционально высказалась она.
Экранная Прю Холливелл намерена и дальше осведомлять общество о проблемах онкологии. По собственным словам, Шеннен каждый день молится и благодарит жизнь за каждый новый день и каждую секунду. Она также добавила, что абсолютно недоумевает, что в мире по сей день нет лекарства, помогающего бороться со злосчастным недугом.