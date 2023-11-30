«НЕ ГОТОВА УМЕРЕТЬ» ⟩ Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти на фоне прогрессирующей онкологии сделала признание

При этом актриса не ушла в затишье, а продолжила бороться с заболеванием, держа своих поклонников в курсе того, что с ней происходит. Накануне вышло ее интервью изданию People, где она рассказала об ухудшении своего состояния и сделала откровенное признание.

Увы, опухоль распространилась и на кости, рассказала Доэрти. И хотя результаты анализов на четвертой стадии онкологии неутешительные, актриса продолжает надеяться на выздоровление. В разговоре с порталом она призналась, что не хочет умирать.

«Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему», - эмоционально высказалась она.