ВИДЕО ⟩ Елена из Кивиыли заменила троим детям мать, отца и бабушку

Бабушка Елена прожила, кажется, несколько жизней. В Таллинне она вырастила сына и дочь, работала швеей, вышла замуж и сменила профессию, став социальным работником. Сегодня она живет в Кивиыли и воспитывает троих детей, для которых она и мать, и отец, и бабушка.

Сильная духом Елена, несмотря на свою непростую жизнь, также оказывает помощь семьям, которые борются с различными жизненными трудностями и с ее помощью учатся справляться с ними.

11-летний Юрий - внук Елены, который был оставлен на попечение бабушки новорожденным. Дочь Елены в то время не могла присматривать за сыном, и Елене пришлось вспомнить все, что она знала о воспитании детей 20 лет назад. Если раньше она считала, что была не слишком хорошей матерью для своих детей, то с внуком ей захотелось научиться лучше понимать и поддерживать своего ребенка. Тренинг, проведенный MTÜ «Igale Lapsele Pere» («Каждому ребенку - свою семью»), дал Елене уверенность, необходимую для того, чтобы справиться с воспитанием нового поколения.

После семи лет одинокого родительства у Елены на попечении появилось еще двое детей: трехлетняя Ариша и семилетний Женя. Раны, нанесенные их трагической судьбой, будут долго заживать, ведь мать, страдавшая от наркотической зависимости, не обращала на них внимания на протяжении всей жизни. Однако жизнь матери детей оборвалась из-за осложнений после операции по желудочному шунтированию, и детям срочно понадобился надежный взрослый, который мог бы присматривать за ними. Такой надежной опорой и стала Елена.

Теперь Елена и дети обустроили свой дом в Кивиыли. Все вроде бы хорошо, но есть одна вещь, о которой семья по-прежнему мечтает: улететь туда, где они смогут по-настоящему отдохнуть все вместе.