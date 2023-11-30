ТОП ЛУЧШИХ ВЕЧЕРИНОК ⟩ Где встретить Новый год в Таллинне, если домашние посиделки надоели

Все мы иногда устаем от обыденности, но кажется, что единственный вариант уйти от нее в самую главную ночь года - это встретить Новый год в компании друзей, а не только семьи. Но и это не кажется таким уж интересным. А что, если есть возможность отметить этот праздник по-другому?
Уже несколько лет подряд 31 декабря в Таллинне проходят всевозможные новогодние вечеринки, каждый может выбрать что-то на свой вкус. Главные плюсы такого праздника - получение новых ощущений и отсутствие необходимости готовить и убирать все дома.
Предлагаем вам подборку новогодних мероприятий в ресторанах, клубах и отелях Таллинна. Обратите внимание, что количество мест ограничено!
MyBestDay
Предлагает вместе встретить Новый год в ресторане Üksik Rüütel. Программа обещает быть насыщенной и интересной:
- 19:00-20:00 - на входе вас встретит милый дракон, с которым вы сможете сфотографироваться у фотозоны и угоститься бокальчиком игристого.
- 20:00-00:00 - вас ждет веселая интерактивная новогодняя программа с ведущей Юлией Астрединовой.
- 21:30/22:10/23:00 - музыкальная программа.
- 00:00-00:15 - салют на улице.
- 00:15-01:00 - выход Деда Мороза и Снегурочки.
- 01:00-04:00 - дискотека.
Детей до 12 лет не оставили без внимания и подготовили для них особую программу, которая будет проходить в отдельном зале от основного. К ним придут сказочные герои Олаф и Эльза и будут с ними с 20:00-23:45. В 23:45 герои приведут детей в основной зал для совместного празднования Нового года и встречи Деда Мороза и Снегурочки.
Цены до 30 ноября: 1 взрослый - 145 евро (с 1 декабря 155 евро); Ребенок до 12 лет в отдельном зале с аниматорами - 75 евро (с 1 декабря 80 евро) Ребенок в общем зале - 135 евро (это значит, что у ребенка есть свое сидячее место (с 1 декабря 145 евро).
Вас ждет шведский стол, а также холодные закуски на ваших столах. Алкоголь и безалкогольные напитки можно брать с собой на ваш вкус и цвет, и в любом количестве. Добраться до ресторана вы сможете на заказном автобусе, который едет от ЦРК в 19:00 и обратно можно приехать в центр города из ресторана до ЦРК, так же на заказном автобусе в 02:30. Стоимость проезда: 1 сторона - 8 евро, 2 стороны - 15 евро.
Гостиница Olümpia
Новогодний праздник «ПСИХИХИ & ПСИХАХА» будет проходить с 20:00 до 03:00 в Radisson Blu Hotel Olümpia.
Незабываемую атмосферу праздника создают задорные ведущие Елена Аблаева и Alex Sheff. На сцене для вас выступит певица Ilona Charo и шоу-балет Empire Show, за пультом диджея Pavel Basic, виолончелистка Сильвия Ильвес выступит с Electric Cello Show, и, конечно, поздравить с наступлением Нового года придут Дед Мороз со Снегурочкой.
Вас ждет богатое угощение: олимпийский буфет с любимыми горячими блюдами и холодными закусками, а также новогодний зефирный торт. Игристое вино - неограниченно!
Дресс-код вечера: «В этот день ты можешь быть, кем угодно!»
Место за столом - 220 евро, место за столом без видимости сцены - 200 евро, при покупке от 4-х билетов место - 180 евро. Детский билет: 110 EUR (дети от 4 до 12-ти включительно. Дети от 0 до 3-х лет бесплатно).
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TARTAR köök ja baar
31 декабря пройдет Новогодняя вечеринка TARTAR. Начало в 20:00, веселье продлится до 03:00.
Зажигательные танцы, диджей, розыгрыш призов, вкусный ужин и многое другое ждет вас этой ночью.
Для детей подготовлено специальное детское меню и, конечно же, Дед Мороз!Стоимость билета - 160 евро на человека (предоплата - 80 евро).
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MJClub
31 декабря в таллиннском клубе MJClub будут встречать Новый год! Двери открываются в 23:00, веселье продлится до самого утра.
Цены: обычный билет - 10 евро, VIP-билет с неограниченным количеством алкоголя - 40 евро, СУПЕР VIP-билет - 230 евро, включает ночевку в Park Inn Central с завтраком и два VIP-билета в ночной клуб MJCLUB. VIP-билет дает право на неограниченное количество бесплатных коктейлей.
Club Vatican
Окунитесь в ночь гламура, где вы сможете спрятаться за таинственной и чарующей маской, чтобы встретить Новый год другим человеком. Украсьте себя перьями, кружевами или блестящими украшениями - дайте волю творческой жилке.
Волшебная новогодняя вечеринка-маскарад начнется в 23:00 и продлится до утра! Вас ждет множество сюрпризов и мистических персонажей от Utopia entertainment. Музыкальное сопровождение обеспечит группа Bombossa Brothers.
Вечеринка пройдет в таинственном клубе Vatican, расположенном в центре Таллинна. Здесь есть место для хорошей вечеринки, так что приводите друзей и войдите в новый год в танце! Первым гостям - бокал игристого!
NB: Если вы захотите полюбоваться фейерверком в полночь, вы можете повторно попасть на вечеринку с браслетом.
Гурмэ Новый год НеДляВсех в Кадриорге (21+)
31 декабря с 20:24 - 04:24 состоится новогодний гурмэ праздник. Отметьте праздник в маленькой уютной компании хороших людей (осталось 3 места). Изумительная атмосфера и прекрасная компания за роскошным столом при свечах в самом центре города - романтическом Кадриорге.
Дресс-код вечернее платье, костюм, туфли (обязательна сменная обувь).
Гостей ждет живой концерт! Будут песни и стихи. Шутки, юмор, культурный Stand UP. Культурная программа без глупых конкурсов и толпы народа. Интеллектуальная викторина М+Ж=БАТТЛ (Что? Где? Когда? с юмором).
Изысканные закуски и салаты от шефа. Стол будет сервирован в лучших традициях гурмэ-мишеленовской кухни: закуски, салаты, горячее блюдо, десерт, для каждого блюда гостям будет предложено сухое вино определенного сорта винограда. Любимые напитки гостям разрешается взять с собой на свой вкус.
До 1 декабря два билета в одни руки 112+112=224 евро. Билет для одного 124 евро (далее 150 евро). Тем, кто хочет присоединиться после 00:00 стоимость 104 евро (далее 124 евро).
Каждый участник приносит подарок (до 15 евро) под елочку и готовит номер для Деда мороза!
Tallink Hotels
Встречайте Новый год танцами в ресторанах Nero или City Grill House! Двери откроются в 19:00, а праздничный вечер завершится тостом в полночь.
Игристое вино, роскошное застолье, танцы, веселье и смех ждут вас в эту незабываемую ночь!
Цены:
Nero: взрослые и дети с 12-17 лет - 119 евро, ребенок 6-11 лет - 55 евро, ребенок до 5 лет - 10 евро.
City Grill House: взрослые и дети 12-17 лет - 109 евро, ребенок 6-11 лет - 50 евро, ребенок до 5 лет - 10 евро.
Билеты ЗДЕСЬ!
NOA Chef’s Hall
Если вы еще не успели побывать в отмеченном звездами Мишлен ресторане NOA Chef’s Hall, то празднование Нового года - идеальная возможность сделать это. В ресторане вас ждет потрясающее новогоднее дегустационное меню, созданное специально для этого вечера.
NOA Chef's Hall - популярное место для празднования особых случаев, а также для наслаждения кулинарными изысками. Ресторан, где забывается повседневная жизнь и начинается путешествие в немного загадочный, но долгожданный мир. Вечер всемирно известной кухни, уникальный выбор вин и внимательное обслуживание. Опыт, который стоит каждой секунды!
Цена: 300 евро - включает специальное новогоднее дегустационное меню и игристый приветственный напиток.
Билеты ЗДЕСЬ!
Radisson Collection Hotel
Встречайте Новый год стильно и со вкусом в ресторане и баре ISSEI! Для последней ночи года наш шеф-повар Рене Уусмис создал специальное меню OMAKASE, которое перенесет вас в волшебный мир японско-перуанских вкусов. Фирменный коктейль ISSEI в начале вечера и бокал шампанского в полночь дополнят эксклюзивные вкусовые ощущения.
DJ Miss Savi задает музыкальное настроение в барной зоне с 21:00-01:00.
Подробная информация и бронирование столов ЗДЕСЬ!
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn
Новогодний праздник в стране Меритонии - это яркие впечатления и сказочная атмосфера! Не упустите шанс стать частью этой невероятной истории и ощутить волшебство самого долгожданного праздника года. Вас ждет увлекательный интерактивный спектакль, где вы станете участниками удивительных приключений и развлечений, ощутите магию новогодней ночи в компании Деда Мороза и жителей Меритонии.
Богатый буфет (шведский стол), изысканные кулинарные деликатесы, большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков (напитки предлагаются за дополнительную плату), а также сказочная театрализованная программа не позволят вам и вашим детям скучать в эту ночь.
Приходите всей семьей, чтобы встретить Новый Год в атмосфере волшебства!
Цены на билеты до 30.11.2023 от 130 до 140 евро (в соответствии с местом), ребенок 3-12 лет от 65 до 70 евро (в соответствии с местом), начиная с 01.12 цена на все билеты 160 евро с персоны, ребенок 3-12 лет - 50% скидка.
При бронировании 3-х и более билетов - скидка 10%.
При бронировании 10-и и более билетов - скидка 20%.
Скидка действует до 30.11.2023
Программа:
- Ресторан открыт c 20:00 до 01:00, но начать торжество приглашаем вас в 19:30 - в фойе в качестве приветственного напитка сервируется игристое вино.
- Вас ждет праздничный ужин-буфет богатый выбором как классических, так и эстонских блюд, приготовленный опытными поварами отеля Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn.
- Ведение праздника на русском языке
- DJ и дискотека
- В полночь можно собраться перед отелем и посмотреть новогодний фейерверк.
Отель Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Tallinn предлагает за дополнительную плату размещение в двухместном номере класса Супериор, богатый завтрак в стиле буфет с 9:00 до 12:00, посещение водного и банного центра и тренажерного зала.
Ресторан GLORIA
Ужин из четырех блюд, шоу-программа, диджеи (Kermo Hert, Kert Klaus) и вечеринка до утра ждут вас в новогоднюю ночь в ресторане GLORIA. Двери открываются 31 декабря в 20:00. Первое блюдо будет подаваться с 20:30.
Билеты можно купить ЗДЕСЬ!