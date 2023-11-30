ТОП ЛУЧШИХ ВЕЧЕРИНОК ⟩ Где встретить Новый год в Таллинне, если домашние посиделки надоели

Уже несколько лет подряд 31 декабря в Таллинне проходят всевозможные новогодние вечеринки, каждый может выбрать что-то на свой вкус. Главные плюсы такого праздника - получение новых ощущений и отсутствие необходимости готовить и убирать все дома.

Предлагаем вам подборку новогодних мероприятий в ресторанах, клубах и отелях Таллинна. Обратите внимание, что количество мест ограничено!

MyBestDay

Предлагает вместе встретить Новый год в ресторане Üksik Rüütel. Программа обещает быть насыщенной и интересной:

19:00-20:00 - на входе вас встретит милый дракон, с которым вы сможете сфотографироваться у фотозоны и угоститься бокальчиком игристого.

20:00-00:00 - вас ждет веселая интерактивная новогодняя программа с ведущей Юлией Астрединовой.

21:30/22:10/23:00 - музыкальная программа.

00:00-00:15 - салют на улице.

00:15-01:00 - выход Деда Мороза и Снегурочки.

01:00-04:00 - дискотека.

Детей до 12 лет не оставили без внимания и подготовили для них особую программу, которая будет проходить в отдельном зале от основного. К ним придут сказочные герои Олаф и Эльза и будут с ними с 20:00-23:45. В 23:45 герои приведут детей в основной зал для совместного празднования Нового года и встречи Деда Мороза и Снегурочки.

Цены до 30 ноября: 1 взрослый - 145 евро (с 1 декабря 155 евро); Ребенок до 12 лет в отдельном зале с аниматорами - 75 евро (с 1 декабря 80 евро) Ребенок в общем зале - 135 евро (это значит, что у ребенка есть свое сидячее место (с 1 декабря 145 евро).