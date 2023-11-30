Кому повезет в любви в декабре-2023: астролог назвал три знака

Серьезные вопросы, касающиеся романтических отношений, такие как признание в любви, предложение руки и сердца или, наоборот, развод, необходимо решить в первой половине месяца, точнее – до 13 декабря, когда Меркурий начнет двигаться в обратном направлении, поэтому все пойдет не так, как надо.

О тех, кому повезет в любви в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Телец

Привлекательность Тельцов в глазах противоположного пола увеличится в разы, поэтому их популярность, когда им будут делать подарки, делать комплименты и признаваться в любви, не должна их удивлять. Главное в это время – воспользоваться сложившейся ситуацией и к максимальному удовольствию устроить свою личную жизнь. Причем касается это не только тех, кто пока одинок, но и состоящих в браке – они могут перезагрузить свои отношения.

Рак

Раки не любят резких жизненных перемен, и, к счастью для них, ничего подобного их в это время не ждет. Но и без подарков судьбы они в финале года не останутся: их отношения с любимым человеком перейдут на новый более приятный уровень. Возможно признание в любви, предложение руки и сердца, официальное оформление отношений, известие о беременности и рождение ребенка – как говорится, нужное подчеркнуть.

Скорпион