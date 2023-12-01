ГОРОСКОП НА 1 ДЕКАБРЯ ⟩ Скорее узнайте, что приготовил первый день зимы различным знакам Зодиака

Рак

Благоприятная репутация у взыскательной публики может быть обеспечена вам лишь в том случае, если вы действуете не в одиночку. Секрет вашего успеха заключается в готовности добровольно подчиниться авторитету и знаниям партнера. В тени высокого покровителя вы почувствуете себя комфортно и защищенно - настолько, насколько это вообще возможно в вашем положении. Признание его статуса, общественного положения, профессиональных достижений автоматически будет означать и признание ваших заслуг, талантов. Протекция, оказанная вами партнеру в важном вопросе, также пойдет обоим на пользу.

Лев

Если вы - профессионал в своем деле, то для достижения успеха вам будет достаточно совсем небольших усилий. Вы будете добровольно вкладывать энергию своих слов, размышлений и поступков в любимое занятие, при этом еще и получая необыкновенное удовольствие. А денежное вознаграждение за ваш труд, как знак уважения от придирчивых экспертов, придет само собой, и его можно считать честно заработанным, заслуженным. Родители могут добиться ощутимых результатов в воспитании и просвещении детей. Но если вы не согласны с навязанным вам стилем работы, то оплата покажется вам все же неадекватной.

Дева