Умерла еще одна звезда «Секса в большом городе»

По словам близких знаменитости, она тихо скончалась в своем доме в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк. «Лети, Фрэнни. Занавес опускается над жизнью, прожитой так богато, страстно, смиренно и щедро», — так обратился к Стернхаген ее сын в запрещенной соцсети. Известно, что у Фрэнсис осталось шестеро детей, девять внуков и двое правнуков. Не можем не подметить, что семья ее героини Банни МакДугал в культовом сериале была такой же большой, как и в реальной жизни.