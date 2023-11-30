Умерла еще одна звезда «Секса в большом городе»

Трагическую новость передает издание People: в возрасте 93 лет умерла актриса Фрэнсис Стернхаген, которую зрители знают по роли суровой шотландки и свекрови Шарлотты Йорк в сериале «Секс в большом городе».
По словам близких знаменитости, она тихо скончалась в своем доме в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк. «Лети, Фрэнни. Занавес опускается над жизнью, прожитой так богато, страстно, смиренно и щедро», — так обратился к Стернхаген ее сын в запрещенной соцсети. Известно, что у Фрэнсис осталось шестеро детей, девять внуков и двое правнуков. Не можем не подметить, что семья ее героини Банни МакДугал в культовом сериале была такой же большой, как и в реальной жизни.
К слову, до своего дня рождения Стернхаген не дожила всего полтора месяца — 13 января ей могло бы исполниться 94 года.
Актриса, помимо роли в «Сексе в большом городе», известна игрой в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Закон и порядок», «Байки из склепа», и озвучкой одного из персонажей мультфильма «Симпсоны».