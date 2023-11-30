Рассчитайте свое счастливое число и посмотрите, что вас ждет в 2024 году

Год в номере 4

Это год закладки фундамента, на котором будет построено ваше будущее. Будьте осторожны с обязательствами и оформлением документов. Не позволяйте себе совершать ошибки. Обратитесь к своей семье и не позволяйте никому недооценивать вас.

Год под номером 5

Вы вступаете в период, когда перемены необходимы для прогресса. Будут созданы возможности для новых поездок, знакомств и рабочих мест. Это только разожжет ваше стремление к новым приключениям. Примите свободу, которую этот номер предлагает вам в этом году.

Год под номером 6

Вы ответственно посвятите себя семейным и деловым обязанностям. Важно помнить, что вы ничего не добьетесь в этом году, если закроетесь в доме и ни с кем не будете общаться . Общение с людьми необходимо вам в предстоящий период. Служите примером тем, кто не объективен и не рационален. Не позволяйте никому вывести вас из равновесия.

Год под номером 7

Год отдыха улыбается вам. После всех испытаний пришло время восстановить тело и дух. Позвольте кому-нибудь другому позаботиться о том, чем вы занимались до сих пор. Если вы чувствуете себя одиноким или думаете, что теряете силы для достижения каких-то планов, знайте, что это состояние не продлится долго. Друзья подумают, что у вас нет на них времени, но для роста каждому нужно одиночество.

Год под номером 8

Финансы будут приоритетной темой. Обязательно ознакомьтесь с инвестиционным планом и подумайте, во что именно инвестировать. Обратитесь за советом к более опытным, и если появится возможность, связанная с недвижимостью – хватайтесь за нее.

Год под номером 9