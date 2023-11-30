Рассчитайте свое счастливое число и посмотрите, что вас ждет в 2024 году

Рассчитайте свое число на 2024 год и узнайте, какие отношения вас ждут с людьми, что изменится на работе и насколько вам повезет, пишет MixNews.
Одно из этих 9 чисел закреплено за вами на этот год. Посчитайте и узнайте, что вас ждет в 2024 году.
Для начала к дате вашего рождения нужно прибавить число 2024 . Число 2024 — 8 (2+0+2+4=8). Затем рассчитайте свое число, например, если вы родились 16 августа 1966 года. сначала сложите цифры дня и месяца (1 + 6 + 8 = 15). Затем сократите это число до однозначного числа (1+5=6).После этого по той же системе сократите год рождения до однозначного числа (1+9+6+6=22 т.е. 2+2= 4). Затем складывайте и эти числа, пока снова не получите однозначное число. Итак: 8+6+4=18, то есть 1+8=9. Ваше число в таком случае равно девяти.
Год в номере 1
Впереди вас ждет много перемен, и чтобы использовать их потенциал, вам нужно «вычистить шкаф» на личном уровне. Нужно по-другому подходить к ситуациям. Встречайте этот год как весну. Погрузитесь в новые задачи , полные позитивной энергии.
Год в номере 2
Это число приносит новую энергию в вашу жизнь. Похоже, вы станете проявлять меньше инициативы и будете нейтральны по многим вопросам. Это хорошее отношение, но имейте в виду, что вы пожнете его плоды только после того, как откажетесь от некоторых частей себя, которые действительно важны для вас.
Год под номером 3
Вы счастливчики, управляющие 2024 годом. Возможно, в вашей жизни доминировали требования и желания других, но это время предназначено исключительно для вас.Это не значит, что у вас больше не будет скучных обязательств. Прислушайтесь к советам тех, кто вас любит и ценит, и используйте этот период, чтобы дать волю своему воображению. У вас точно не будет недостатка во вдохновении .
Год в номере 4
Это год закладки фундамента, на котором будет построено ваше будущее. Будьте осторожны с обязательствами и оформлением документов. Не позволяйте себе совершать ошибки. Обратитесь к своей семье и не позволяйте никому недооценивать вас.
Год под номером 5
Вы вступаете в период, когда перемены необходимы для прогресса. Будут созданы возможности для новых поездок, знакомств и рабочих мест. Это только разожжет ваше стремление к новым приключениям. Примите свободу, которую этот номер предлагает вам в этом году.
Год под номером 6
Вы ответственно посвятите себя семейным и деловым обязанностям. Важно помнить, что вы ничего не добьетесь в этом году, если закроетесь в доме и ни с кем не будете общаться . Общение с людьми необходимо вам в предстоящий период. Служите примером тем, кто не объективен и не рационален. Не позволяйте никому вывести вас из равновесия.
Год под номером 7
Год отдыха улыбается вам. После всех испытаний пришло время восстановить тело и дух. Позвольте кому-нибудь другому позаботиться о том, чем вы занимались до сих пор. Если вы чувствуете себя одиноким или думаете, что теряете силы для достижения каких-то планов, знайте, что это состояние не продлится долго. Друзья подумают, что у вас нет на них времени, но для роста каждому нужно одиночество.
Год под номером 8
Финансы будут приоритетной темой. Обязательно ознакомьтесь с инвестиционным планом и подумайте, во что именно инвестировать. Обратитесь за советом к более опытным, и если появится возможность, связанная с недвижимостью – хватайтесь за нее.
Год под номером 9
Вы завершаете девятилетний цикл. Войди в новое, и отойди от всего, что тебя душит, вызывает недовольство или просто не устраивает. Это период закрытия и открытия новых глав.