Самое сексуально платье принцессы: история наряда, из-за которого Уильям влюбился в Кейт

«Это был конец их первого года. Я был там, и там было много привлекательных девушек. Она была в очень смелом платье, в прозрачном платье, похожем на чулок. Он сидел в первом ряду, и глаза его были огромными», - рассказал сокурсник пары Бен Дункан.

Сама же дизайнер призналась, что не знает, как этот наряд оказался на будущей принцессе, ведь на показе ее не было. Шарлотта рассказала, что ее просто попросили прислать коллекцию, но Кейт она не знала и никогда с ней не разговаривала. Сшито платье было еще в 2000 году и изначально задумывалось как юбка, но, видимо, организаторы показа решили, что Кейт должна надеть наряд как платье.

«Я не знаю, решила ли Кейт надеть это платье или кто-то одел ее в это платье. Так что я не знаю, было ли у нее намерение быть там в нижнем белье перед принцем», - сказала она.

Также Тодд рассказала, что при разработке платья отталкивалась от темы «Искусство соблазнения». Так что в некотором смысле, если легенда о том, как Уильям влюбился в Кейт, когда увидел в этом платье, не выдумка, наряд сработал именно так, как задумывала дизайнер.