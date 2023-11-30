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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Клиент разочарован в известном эстонском спа: как будто мы какие-то нахлебники. Управляющий: гостю выплатили компенсацию

Стен Таливеэ
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Спа Wagenküll.
Спа Wagenküll. Фото: Timo Arbeiter

Романтические выходные в одном из самых красивых спа в замке Эстонии закончились неприятно, когда посетителей ждал один неприятный сюрприз за другим. «Сотрудниу даже не взглянул на нас и не зашел на сайт Elektrilevi, чтобы выяснить причину отключения электричества», - рассказывает женщина, описывающая ситуацию в спа. Управляющая Wagenküll: «Из списка телефонных звонков на ресепшене отеля видно, что, когда произошло отключение электроэнергии, администратор шесть раз звонила техническим специалистам, чтобы выяснить причину и продолжительность отключения».

В пятницу, 24 ноября, когда Эстония и весь мир были охвачены повальным «черной пятницей», Мондела и ее возлюбленный Кеннет отправились на отдых в живописный спа Wagenküll в Южной Эстонии. Однако идея провести идиллическое время в уютных стенах замка обернулась неприятным обслуживанием и сидением в темноте.

Мондела говорит, что это был подарок мужу на день рождения, и она оплатила его два месяца назад. Как любителю истории, Монделе понравилась идея провести ночь в замке на юге Эстонии. Любовный пакет, который она купила, стоил 300 евро и включал ночь в отеле, проживание в номере люкс, два сеанса массажа и ванну с шампанским на двоих.

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