25-летняя девушка Ди Каприо снялась топлес для известного глянца и сверкнула стройным телом

Так, для нового выпуска известное издание пригласило девушку Ди Каприо украсить обложку их журнала. В дерзкой фотосессии модель появилась сначала в одежде, а потом – вообще без нее.

В кадре Черетти выглядит вполне естественно. На ее лице нет макияжа. Иногда даже можно заметить веснушки.

Свежими снимками Виттория поделилась на своей странице в Instagram.

Отметим, итальянская модель очень успешна. За ее плечами уже много выходов на мировые подиумы. В частности, она появлялась на показах Chanel и Versace. Также она украшала такие известные модные глянцы, как Vogue и Harper's Bazaar.