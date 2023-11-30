Неудачная покупка в интернете сделала женщину похожей на лошадь

На своей странице в TikTok женщина, которая, как и все невесты, хотела выглядеть как можно красивее к свадьбе, делится впечатлениями от своей покупки. Поскольку организация свадьбы - дело очень дорогое, из-за нехватки денег она решила сэкономить на своей улыбке и искала в интернете более дешевые решения, чем стоматологические клиники.