«Я еще не закончила жить». Звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти рассказала о борьбе с раком

Однако 52-летняя актриса, которая наиболее известна по роли в сериале «Зачарованные», заявила, что не хочет умирать.

«Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему», - говорит она. «Я просто не… я еще не закончила».

Она добавила, что надеется, что сможет найти свою любовь. «Я не думаю, что останусь одна навсегда. Мне нужно полюбить себя и примириться с прошлым, прежде чем я смогу двигаться вперед, и теперь я почти уверена, что встречу кого-нибудь - надеюсь, скоро».

О восьмилетней борьбе с болезнью, а также о разводе с супругом, отношении к жизни и многом другом актриса собирается рассказать в подкасте «Давайте проясним с Шэннен Доэрти», который будет создан в формате мемуаров. Его премьера состоится 6 декабря.

Рак молочной железы у актрисы диагностировали в 2015 году. После этого она перенесла мастэктомию, а также прошла химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году она сообщила о ремиссии, но в 2019 году болезнь вернулась.

«Когда вы начинаете спрашивать себя: "Почему я? Почему я заболела раком?", а потом: "Почему рак вернулся? Почему я на четвертой стадии?", это заставляет вас искать большую цель в жизни», - говорит Доэрти.