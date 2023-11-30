СМОТРИ ⟩ «Тебе очень идет!» Ставшая матерью эстонская певица с малышом наслаждается зимней погодой

Новоиспеченная мать Лийс Лемсалу поделилась с подписчиками милым фото, на котором запечатлена ее прогулка с малышом.
На прошлой неделе стало известно, что певица Лийс Лемсалу впервые стала матерью. Эту новость изданию Kroonika подтвердил отец Лийс Марек Лемсалу.
В прошлую субботу певица поблагодарила всех за добрые пожелания и сообщила в социальных сетях, что у нее и ребенка все хорошо. «Сейчас мы спокойно наслаждаемся этими хлопотами», - сообщила она своим подписчикам в Instagram.
Теперь певица опубликовала милую фотографию, на которой запечатлено, как она с малышом прогуливается в морозный зимний день. «Материнство тебе очень идет!» - комментирует кто-то фото певицы. «Наслаждайся этим чудесным временем в полной мере, прекрасная мамочка!» - пишет другой.
На прошлой неделе она поделилась первой фотографией малыша в Instagram, подписав черно-белую фотографию: «Самый прекрасный ноябрь!». Лийс до сих пор не раскрыла пол новорожденного.
В июне она объявила о беременности, написав в Instagram: «1 + 1 = 🐣. Наш прекрасный секрет!»