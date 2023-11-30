Три жителя Эстонии рассказали, почему они отправились на войну в Украину

В программе Pealtnägija взяли интервью у трех эстонских мужчин, уехавших воевать на Украину, и их родственников. Светлана, бабушка 24-летнего Эгерта, рассказывает, что перед тем, как отправиться в Украину, ее внук Эгерт принес ей в подарок маленькую собачку, чтобы она не чувствовала себя одинокой. «Эгерт не мог смириться с тем, что мирные люди должны страдать и терять свои дома», - рассказывает Светлана, объясняя, почему ее внук отправился воевать. «Мне было очень больно видеть, как страдают мирные жители. Я решил, что должен что-то сделать», - говорит Эгерт, который раньше работал сотрудником тюрьмы. На войне он стрелок.