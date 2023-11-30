Три жителя Эстонии рассказали, почему они отправились на войну в Украину

Трое молодых людей, которые попали из мирной Эстонии на войну в Украине, дали интервью программе Pealtnägija. Они участвуют в реальных сражениях и каждый день сражаются за свободу. «Никто бы не отпустил своего ребенка на войну, это не компьютерная игра», - говорит заплаканная бабушка одного из молодых людей. К сожалению, семьям молодых приходится мириться с этим решением.
В программе Pealtnägija взяли интервью у трех эстонских мужчин, уехавших воевать на Украину, и их родственников. Светлана, бабушка 24-летнего Эгерта, рассказывает, что перед тем, как отправиться в Украину, ее внук Эгерт принес ей в подарок маленькую собачку, чтобы она не чувствовала себя одинокой. «Эгерт не мог смириться с тем, что мирные люди должны страдать и терять свои дома», - рассказывает Светлана, объясняя, почему ее внук отправился воевать. «Мне было очень больно видеть, как страдают мирные жители. Я решил, что должен что-то сделать», - говорит Эгерт, который раньше работал сотрудником тюрьмы. На войне он стрелок.