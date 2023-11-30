Трое молодых людей, которые попали из мирной Эстонии на войну в Украине, дали интервью программе Pealtnägija. Они участвуют в реальных сражениях и каждый день сражаются за свободу. «Никто бы не отпустил своего ребенка на войну, это не компьютерная игра», - говорит заплаканная бабушка одного из молодых людей. К сожалению, семьям молодых приходится мириться с этим решением.
Олег, Эгерт и Андрес: жители Эстонии откровенно о том, почему отправились на войну в Украину
В программе Pealtnägija взяли интервью у трех эстонских мужчин, уехавших воевать на Украину, и их родственников. Светлана, бабушка 24-летнего Эгерта, рассказывает, что перед тем, как отправиться в Украину, ее внук Эгерт принес ей в подарок маленькую собачку, чтобы она не чувствовала себя одинокой. «Эгерт не мог смириться с тем, что мирные люди должны страдать и терять свои дома», - рассказывает Светлана, объясняя, почему ее внук отправился воевать. «Мне было очень больно видеть, как страдают мирные жители. Я решил, что должен что-то сделать», - говорит Эгерт, который раньше работал сотрудником тюрьмы. На войне он стрелок.
«Я подбадриваю его, посылая ему фотографии маленькой собачки», - говорит его бабушка. «В редких случаях, когда мне удается позвонить ему по видеосвязи, я вижу по его глазам, что он скучает по дому». Светлана говорит, что никто бы не отпустил своего ребенка на войну. «Это не компьютерная игра. Ты видишь смерть наяву. Если задуматься, ты не сможешь этого забыть», - говорит она.
30-летний Олег, который жил на берегу Чудского озера, в прошлом сварщик, воюет на северо-востоке Украины. В предыдущем конфликте в этом регионе в бою с русскими погиб знакомый Олега. Его смерть и стала причиной, по которой Олег отправился в Украину. «Сначала я не верил, что он поедет. Было страшно. Он сам выбрал этот путь. Я ничего не мог сделать», - говорит отец Олега, который, тем не менее, одобрил выбор сына. Отец сказал: «Будь смелым и всегда держи шлем на голове!»
Олег из русскоязычной семьи, и среди его близких есть люди, которые не одобряют того, что Олег выбрал сторону Украины. «Я знаю, что поступаю правильно», - говорит молодой человек, который служит разведчиком в своем подразделении. «Здесь очень тяжело», - признается он.
Олег и Эгерт отправились в Украину без военной подготовки и прошли несколько месяцев обучения на месте.
Третий житель Эстонии, Андрес (33 года), уже прошел военную подготовку. «Чем дольше Украина продержится, тем дольше мы сможем оставаться здесь в мире», - говорит отец Андреса. Андрес из многодетной семьи, и на войне он служит снайпером. Андрес также обучился ювелирному делу, и его поделки помогают ему отвлечься от ужасов войны. «Бывают ситуации, когда у русских гораздо лучше оборудование, чем у нас», - признает он.
В зоне боевых действий приходится бороться с постоянным холодом. Сапоги в слякоти, а ноги мерзнут. Приходится бежать с несколькими десятками килограммов снаряжения. Все трое мужчин ощущают острую нехватку как предметов первой необходимости, так и военной техники, которая помогла бы им видеть врага в темноте. Бойцы чувствуют, что помощь, которую присылает Эстония, иссякла.
Олег вспоминает один очень тяжелый случай, когда в мальчика попал осколок от бомбы, и он не мог двигаться. К нему подошел медик, и тут на них упала бомба, разорвав их на части. «Когда ты теряешь члена своей команды, это выбивает тебя из строя», - говорит Олег.
На данный момент известно о двух эстонцах, погибших за свободу Украины.