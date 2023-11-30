Олег, Эгерт и Андрес: жители Эстонии откровенно о том, почему отправились на войну в Украину

В программе Pealtnägija взяли интервью у трех эстонских мужчин, уехавших воевать на Украину, и их родственников. Светлана, бабушка 24-летнего Эгерта, рассказывает, что перед тем, как отправиться в Украину, ее внук Эгерт принес ей в подарок маленькую собачку, чтобы она не чувствовала себя одинокой. «Эгерт не мог смириться с тем, что мирные люди должны страдать и терять свои дома», - рассказывает Светлана, объясняя, почему ее внук отправился воевать. «Мне было очень больно видеть, как страдают мирные жители. Я решил, что должен что-то сделать», - говорит Эгерт, который раньше работал сотрудником тюрьмы. На войне он стрелок.

«Я подбадриваю его, посылая ему фотографии маленькой собачки», - говорит его бабушка. «В редких случаях, когда мне удается позвонить ему по видеосвязи, я вижу по его глазам, что он скучает по дому». Светлана говорит, что никто бы не отпустил своего ребенка на войну. «Это не компьютерная игра. Ты видишь смерть наяву. Если задуматься, ты не сможешь этого забыть», - говорит она.

Светлана с подаренной Эгертом собакой. Фото: Ekraanitõmmis videost.