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ВИДЕО ⟩ Эстонский предприниматель со своим изобретением стал участником американского телешоу: сначала я подумал, что это мошенничество

Annaliisa Köss
, reporter-toimetaja
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Карл Густав Аннус в американской телеигре Snake Oil.
Карл Густав Аннус в американской телеигре Snake Oil. Фото: Erakogu

«Задача игроков - отличить реальный продукт от вымышленного», - говорит эстонский предприниматель Карл Густав Аннус, один из немногих иностранцев, принявших участие в американском телешоу, пишет Elu24.

«Это совершенно новый формат, первый эпизод которого вышел в эфир в начале сентября», - говорит Карл Густав Аннус, генеральный директор фирмы Respiray, об американском телешоу Snake Oil, которое каждую среду вечером на канале FOX смотрят более четырех миллионов человек. Зрители в Эстонии могут сравнить это шоу с популярным телевизионным игровым шоу «Я вижу твой голос», в котором нужно отсеивать притворщиков среди певцов.

Однако в развлекательной телеигре Snake Oil зрители оценивают не пение или актерскую игру, а угадывают, настоящий ли это товар для продажи или просто придуманный для шоу.

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