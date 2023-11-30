ВИДЕО ⟩ Эстонский предприниматель со своим изобретением стал участником американского телешоу: сначала я подумал, что это мошенничество

«Это совершенно новый формат, первый эпизод которого вышел в эфир в начале сентября», - говорит Карл Густав Аннус, генеральный директор фирмы Respiray, об американском телешоу Snake Oil, которое каждую среду вечером на канале FOX смотрят более четырех миллионов человек. Зрители в Эстонии могут сравнить это шоу с популярным телевизионным игровым шоу «Я вижу твой голос», в котором нужно отсеивать притворщиков среди певцов.