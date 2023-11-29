Британский веб-сайт: Таллиннская рождественская ярмарка – одно из самых дешевых направлений в Европе

Британское предприятие Christmas Tree World решило проанализировать среднюю стоимость ночи в трех- или четырехзвездочном отеле в одном из европейских городов, продолжительность работы рождественского рынка и его популярность в социальных сетях, чтобы выяснить, какие рождественские ярмарки являются лучшими в Европе в этом году. Оказалось, что рождественская ярмарка в Таллинне занимает второе место.

Из десяти звезд Таллиннский рождественский рынок набрал 7,83 балла, заняв второе место после Краковской рождественской ярмарки.

«Легенда гласит, что первую рождественскую елку принесли на Ратушную площадь Таллинна в 1441 году. Таллиннская рождественская ярмарка впечатляет туристов своей уютной деревней и исторической архитектурой. Мероприятие было признано лучшим рождественским рынком в Европе в 2019 году и предлагает сказочные праздничные впечатления в Эстонии», - говорится на сайте Таллиннского рождественского рынка.

В одной из категорий эстонская столица заняла первое место: Таллинн назван самым доступным местом проведения рождественской ярмарки при проживании в 4-звездочном отеле. «В Познани (Польша) и Таллине (Эстония) 4-звездочные отели стоят в среднем всего 93 евро за ночь», - говорится на сайте.

Следует отметить, что самыми популярными городами с рождественскими ярмарками в Instagram являются Страсбург и Вена, которые получили гораздо большее освещение в соцсети. Таллинн, однако, занимает девятое место в списке Instagram.