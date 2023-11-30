ГОРОСКОП НА 30 НОЯБРЯ ⟩ Финансово удачный день у Близнецов, а Рыбы не захотят рвать отношения

День будет удачен для помолвки и бракосочетания. В этот день также удачными окажутся практически любые покупки, в основном, благодаря тому, что вы будете четко осознавать, что вам действительно нужно, а что можно купить и в следующем месяце.

Овен

Напористость в стремлении к знаниям следует сочетать с обходительностью. Выразите уважение и признательность к вышестоящим, к тем, кто готов опекать и учить вас. Будет уместным солидный подарок, знак внимания. Таким подарком, впрочем, может стать и отлично выполненная вами работа, избавляющая начальство от хлопот по контролю и надзору за вами, за качеством вашего труда. Хороший человеческий контакт между вами и окружающими снимет многие профессиональные и административные затруднения. По знакомству вы можете обеспечить себе неплохое лечение или выгодные условия трудового договора.

Телец

Адаптация к новой профессиональной среде, к выгодной должности пройдет легко. Для юридической и образовательной деятельности это прекрасное время. Дети и родители, учащиеся и преподаватели останутся довольны друг другом. В сотрудничестве с зарубежными партнерами также найдется много положительных сторон. Будущие проблемы могут наметиться в чисто деловой, коммерческой, информационной сфере совместной работы. Поэтому сегодняшний день вам стоит потратить на всемерное укрепление симпатии, понимания, бытовой совместимости с тем людьми, в которых вы заинтересованы.

Близнецы