ВИДЕО ⟩ 14-летняя девочка села за руль и остановила неконтролируемый автобус с учениками

14-летняя австралийка Иззи Миллер из Нового Южного Уэльса героически остановила вблизи заправки неконтролируемый автобус со школьниками. Девочка случайно увидела, как припаркованное возле местной средней школы транспортное средство по какой-то причине начало ехать без водителя. Осознав все риски, она начала действовать решительно, пишет местное издание ABC News.
«Автобус двигался на заправку, и никто ничего не мог сделать. Поэтому я вскочила на место водителя, взялась за руль и пыталась его остановить», - рассказывает журналистам молодая героиня.
Школьница отвела автобус на безопасное расстояние от магазина Mini Mart, встречного транспорта, пешеходов и более чем трех припаркованных рядом автомобилей.
По словам Миллер, прежде всего ее беспокоила судьба испуганных детей, сидевших в автобусе.
«Если бы я ничего не сделала, то с детьми могло произойти что-то по-настоящему плохое», - добавляет она.
«Я считаю, что этот ребенок должен получить от правительства заслуженную награду за храбрость и сообразительность в этой критической ситуации, которая могла бы закончиться катастрофически для всех нас. Команда Mini Mart в пожизненном долгу перед ней и очень благодарна родителям за воспитание этой прекрасной молодой женщины», - говорится в сообщении Mini Mart в Facebook.