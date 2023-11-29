ВИДЕО ⟩ 14-летняя девочка села за руль и остановила неконтролируемый автобус с учениками

«Автобус двигался на заправку, и никто ничего не мог сделать. Поэтому я вскочила на место водителя, взялась за руль и пыталась его остановить», - рассказывает журналистам молодая героиня.

Школьница отвела автобус на безопасное расстояние от магазина Mini Mart, встречного транспорта, пешеходов и более чем трех припаркованных рядом автомобилей.

По словам Миллер, прежде всего ее беспокоила судьба испуганных детей, сидевших в автобусе.

«Если бы я ничего не сделала, то с детьми могло произойти что-то по-настоящему плохое», - добавляет она.