Бритни Спирс вышла на связь с подписчиками абсолютно голой

Но тут поп-дива как раз напомнила, что орудовать словом, разоблачая всех бывших и настоящих, не главный ее талант.

В Сети уже ведутся обсуждения по поводу свежего видео. Поклонники разделились на два лагеря: одни поддерживают раскрепощенность артистки, другие же утверждают, что подобные посты она предпочла нормальному общению с сыновьями. А им, между прочим, и без того несладко от всего происходящего в жизни матери.