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Бритни Спирс вышла на связь с подписчиками абсолютно голой

Limon.ee
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Бритни Спирс.
Бритни Спирс. Фото: Shutterstock

На фоне вышедших недавно мемуаров «Женщина во мне» многие поклонники Бритни Спирс и вовсе позабыли, что до того, как певица пролила свет на жуткие происшествия в прошлом, главным ее способом почувствовать себя свободной были видео странного содержания в Instagram.

Но тут поп-дива как раз напомнила, что орудовать словом, разоблачая всех бывших и настоящих, не главный ее талант.

В Instagram Бритни опубликовала ролик, на котором предстала абсолютно голой. «Доброе утро», - говорит она, кривляясь на камеру.

В Сети уже ведутся обсуждения по поводу свежего видео. Поклонники разделились на два лагеря: одни поддерживают раскрепощенность артистки, другие же утверждают, что подобные посты она предпочла нормальному общению с сыновьями. А им, между прочим, и без того несладко от всего происходящего в жизни матери.

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