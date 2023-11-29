Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Лени снялись в рождественской кампании бренда нижнего белья Intimissimi, несмотря на критику совместных откровенных фото.
Хайди Клум и ее дочь Лени снова снялись вместе в рекламе нижнего белья, несмотря на критику в их адрес
Модели представили праздничную коллекцию итальянской марки, которая состоит из комплектов кружевного белья красного и черного оттенков и шелковых пижам с перьями. Позировали Хайди и Лени с ярким макияжем и на фоне «рождественской» красной стены, держа в руках подарочные коробки.
Подписчики снова критично восприняли дуэт моделей, о чем высказались под публикацией кампейна в Instagram Лени. Хайди предпочла ограничить комментарии под снимками с дочерью на своей странице.
«Делать фотосессию с мамой в нижнем белье все равно странно», «В нижнем белье с мамой?», «Есть что-то детское в дочери, от чего она немного жуткая», - пишут пользователи.
В прошлом году Хайди и Лени впервые подверглись критике за совместные откровенные фото после рекламной кампании бренда, которая была встречена противоречиво. Многим показалось странным и даже неуместным, что они позируют в нижнем белье вдвоем. Сама Лени говорила в интервью, что ей очень понравилась фотосессия и процесс съемки, а негативные комментарии ее не особо интересуют. После они еще не раз принимали участие в кампейнах бренда.