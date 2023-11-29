ОТ ЧУВСТВ ЗАКРУЖИТСЯ ГОЛОВА ⟩ Глоба назвал два знака Зодиака, которые воссоединится со своей половинкой

Первыми Глоба назвал Овнов, которых с самого начала месяца накроет романтическое настроение и сделает их беззаботными и воздушными. На фоне позитивных эмоциональных безрассудств Овны могут попасть в окружение, где о себе напомнит человек из прошлого. Овны вновь почувствуют связь между ними, однако астролог предупреждает, что спешить не стоит - возможно это просто ностальгия, а не романтические чувства.

Рыбы же, по прогнозу специалиста, окажутся в растерянном состоянии. Они почувствуют, что их отношения себя изжили и всё идёт к их окончанию. Глоба советует не терзать ни себя, ни партнёра и разойтись на мирной ноте. Тем более, что Рыбам скучать не придётся, ведь уже в начале зимы в их жизнь ворвётся человек, который заставит влюбиться с первого взгляда. Астролог отметил, что романтическая встреча произойдёт на работе.