«Все или ничего»: совет друга помог мужчине выиграть почти два миллиона евро

Майкл Сильва из Глостера рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса, что выиграл около 50 евро и спросил у товарища, что ему делать с выигрышем.

«Все или ничего. Иди по-крупному или иди домой», - ответил знакомый.

Сильва решил потратить свой выигрыш на скретч-билет $50 Billion Dollar Extravaganza в магазине 7-Eleven на Басс-авеню в Глостере. Он оказался выигрышным и принес американцу главный приз в размере почти двух миллионов евро. А магазин 7-Eleven получил бонус в размере 20 000 евро за продажу выигрышного билета.

Сильва выбрал мгновенный вариант получения приза и получил единовременную выплату в размере 1 300 000 евро (до вычета налогов).