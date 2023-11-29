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«Все или ничего»: совет друга помог мужчине выиграть почти два миллиона евро

Limon.ee
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Лотерея. Снимок иллюстративный.
Лотерея. Снимок иллюстративный. Фото: easyclickshop/Shutterstock

Мужчина из штата Массачусетс (США) рассказал, что совет друга «идти по-крупному или идти домой» привел его к выигрышу джекпота в 2 миллиона долларов в лотерею. Об этом пишет UPI.

Майкл Сильва из Глостера рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса, что выиграл около 50 евро и спросил у товарища, что ему делать с выигрышем.

«Все или ничего. Иди по-крупному или иди домой», - ответил знакомый.

Сильва решил потратить свой выигрыш на скретч-билет $50 Billion Dollar Extravaganza в магазине 7-Eleven на Басс-авеню в Глостере. Он оказался выигрышным и принес американцу главный приз в размере почти двух миллионов евро. А магазин 7-Eleven получил бонус в размере 20 000 евро за продажу выигрышного билета.

Сильва выбрал мгновенный вариант получения приза и получил единовременную выплату в размере 1 300 000 евро (до вычета налогов).

Представители лотереи отмечает, что общая сумма выигрышей в Billion Dollar Extravaganza составляет более 1 миллиарда евро, а также три уровня главных призов: около 25 миллионов евро, 2 миллионов евро и одного миллиона евро. 

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