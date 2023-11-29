В редакцию Elu24 поступило сообщение о том, что в одной из школ Тарту недавно вылили 100 литров хорошего рыбного супа. «Почему бы не отдать его тем, у кого жизнь не так легка?» - спрашивает автор сообщения. «В учебных заведениях есть большой потенциал для экономии продуктов питания», - говорит Тармо Селисте, основатель и генеральный директор предприятия FudLoop, которое занимается сокращением пищевых отходов.
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ШКОЛА ВЫЛИЛА СТО ЛИТРОВ СУПА? ⟩ Предприятие, сокращающее количество пищевых отходов: экономия продуктов питания должна касаться всех нас
«Вылить 100 литров хорошей еды - это ненормально. Суп состоял из большого количества лосося и хека. Не самая дешевая рыба. Так почему бы нам не готовить меньше, если мы не едим так много, или почему бы не раздать остатки тем, у кого не такая легкая жизнь?» - говорилось в сообщении. Автор не захотел сообщить, в какой тартуской школе произошла эта ситуация.