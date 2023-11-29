ШКОЛА ВЫЛИЛА СТО ЛИТРОВ СУПА? ⟩ Предприятие, сокращающее количество пищевых отходов: экономия продуктов питания должна касаться всех нас

«Вылить 100 литров хорошей еды - это ненормально. Суп состоял из большого количества лосося и хека. Не самая дешевая рыба. Так почему бы нам не готовить меньше, если мы не едим так много, или почему бы не раздать остатки тем, у кого не такая легкая жизнь?» - говорилось в сообщении. Автор не захотел сообщить, в какой тартуской школе произошла эта ситуация.

Тийу Эндриксон, руководитель отдела продаж и маркетинга Baltic Restaurants Estonia AS, рассказывает, что в рамках третьей ежегодной акции «Месяц окружающей среды» фирма Daily, крупнейший в Эстонии поставщик школьного питания, в ноябре провела мониторинг количества пищевых отходов, образующихся в 80 школьных столовых. «Пищевые отходы взвешивались в конце каждого дня в течение недели, а информация открыто заносилась в таблицу в школьной столовой. В результате был определен победитель - школа с наименьшим количеством пищевых отходов на одного ученика», - говорит Эндриксон. Результаты показали, что меньше всего пищевых отходов было в Таллиннской гимназии Мустйыэ, на втором месте - государственная гимназия Раквере, на третьем - Паалалиннаская школа в Вильянди. По словам Эндриксон, инициатива, которая является частью «Месяца окружающей среды», направлена на то, чтобы учащиеся осознали ценность здоровой и свежей пищи.