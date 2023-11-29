Ср, 29.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
УЖЕ В ЭТУ ПЯТНИЦУ! ⟩ В Таллинне вновь начинает работу сказочная рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка в Таллинне. Снимок иллюстративный. Фото: Sergei Zjuganov
Limon.ee
Facebook
Comments
  • Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна будет работать с 1.12.2023 по 7.01.2024
  • Открыта каждый день с 10-20
  • Горячие напитки до 22:00, пт-сб до 23:00

Таллиннская рождественская ярмарка, получившая всемирную известность благодаря тому, что на несколько недель превратила Ратушную площадь в сказочное место, скоро откроется! Она откроется 1 декабря и будет работать до следующего года.

Рождественская ярмарка в Таллинне, вошедшая в список лучших Рождественских рынков в Европе 2019 года, будет открыта для любителей Рождества с 1 декабря по 7 января. Рождественская ярмарка приглашает всех желающих в волшебную зимнюю страну чудес с разнообразной программой, уникальными изделиями ручной работы и вкуснейшими местными деликатесами!

Рождественская ярмарка откроет свои двери в пятницу 1 декабря в 18:00. Вступительные слова на открытии произнесет старейшина таллиннского района Кесклинн Моника Хауканымм, после чего зажгутся рождественские огни на самой главной елке города. Во время церемонии открытия на Ратушной площади выступят Отт Лепланд, Таня Михайлова-Саар и хор Valge Gospel.

Чего ждать?

В этом году самую главную площадь столицы украшает 14-метровая пышная ель, прибывшая из деревни Набала (волость Кийли). Рождественская ель украшена тысячами огней, проливая теплый и холодный свет на киоски, в которых, как обычно, преобладают товары местных производителей.

Таллиннская Рождественская ярмарка. Снимок иллюстративный.
Таллиннская Рождественская ярмарка. Снимок иллюстративный. Фото: Sergei Zjuganov

Вы можете запастись шерстяными носками, варежками, шарфами и шапками для себя и своих близких на случай холодов. Прежние производители представят новые и оригинальные модели и узоры. Свою лавку откроет и новичок ALPAKA, чьи изделия из шерсти и кожи альпаки сочетают в себе уникальный эстонский дизайн и ценный экологический материал.

Впервые в продаже появятся пипаркооки Metsaoru, изготовленные по средневековому рецепту, для успокоения нервов и поднятия настроения. Автором рецепта является святая монахиня Хильдегарда, провидица, которая знала, как сделать полезные свойства растений и специй более понятными и аппетитными для людей: с помощью пипаркооков!

Другие продавцы рождественских пряников, наряду с классикой, также обновили свой ассортимент в достаточно традиционном ключе. На этот раз, например, в ассортименте появились пипаркоокид с марципаном, «Хлебом Мартина» из Таллинна, которые выглядят неожиданно презентабельно. Художественные пряничные произведения, дизайн которых с каждым годом становится все более замысловатым, прекрасно подойдут как для подарков иностранным гостям, так и для создания рождественского настроения дома. Некоторые из них были специально изготовлены для Рождественской ярмарки и не могут быть куплены в других местах.

Для создания настоящего рождественского настроения на ярмарке предлагают горячий глинтвейн, приготовленный практически из всех ягод и фруктов, которые только можно найти в Эстонии! Появится возможность вновь попробовать облепиховый и черничный глинтвейн, ставший популярным в последние годы. Пряно-сладкий запах глинтвейна, разносящийся по Ратушной площади, будет дополнен ароматом рождественских блюд, приготовленных здесь же.

Подкрепить организм можно кровяными колбасками, квашеной капустой в пиве и приправленным картофелем. Гурманам предложат оленину, маринованную в йогурте курицу, чесночную свинину, а также домашние колбаски с луком, уксусом, сыром и грибами.

Новинка рождественского рынка - хлебная вафля с масло с черемшой. Веганов здесь порадует интересный и вкусный ассортимент растительной пищи. Наши соседи с юга, латыши, привезли свои собственные растительные деликатесы, удивив нас такими находчивыми вариантами, как икра из семян чиа и соевый шашлык.

Рождественская ярмарка на Ратушной площади. Снимок иллюстративный.
Рождественская ярмарка на Ратушной площади. Снимок иллюстративный. Фото: Sergei Zjuganov

Экологичное мышление добралось и до рождественской ярмарки: в этом году используется многоразовая посуда, за которую нужно внести залог в размере 2 евро. Залог возвращается, когда посуда сдается в пункт приема.

Развлечения на любой вкус

В этом году на сцене Рождественской ярмарки развернется насыщенная культурная программа. Для активных и любознательных посетителей будет работать мастерская ручной работы, где участники под руководством опытных мастеров смогут изготовить светоотражатель, уникальное елочное украшение или отточить мастерство декорирования своих стаканчиков.

3 декабря, в первый Адвент, мэр Таллинна Михаил Кылварт и пробст Яак Аус объявят о начале Адвента. Свечу Адвента зажгут все вместе в сопровождении рождественских песнопений сводного хора Таллиннских церквей.

3 декабря, в первый день Адвента, Дед Мороз будет открывать двери своего уютного домика каждый день с 12 до 18. Если вы приготовили стихотворение или песню, Дед Мороз обязательно угостит вас! Самые скромные могут положить свои списки подарков и рождественские пожелания в почтовый ящик Деда Мороза. Для самых маленьких членов семьи рождественское веселье обеспечат три классические карусели.

Праздник будет проходить каждую неделю! С 17 до 19 часов по пятницам и субботам и с 12 до 14 часов по воскресеньям на сцену выйдут известные коллективы и артисты, в том числе давние звезды Рождественской ярмарки: ансамбли народного танца Sõleke и Leigarid и коллективы современного танца JJ Street и TantsuGeen.

Кроме того, на сцене выступят Биргит Саррап, Михкель Матийсен и другие любимчики публики. Ирландская танцевальная группа Solas привнесет на сцену новое очарование. Ведущими программы станут старые знакомые Деды Морозы Эффи и Арлет.

Некоторые мероприятия рождественской ярмарки выйдут за пределы Ратушной площади - рождественское настроение будет царить по всему Старому городу. Серия концертов Elavad aknad оживит витрины на улице Виру 2 и 10 декабря в 16:00, превратив их в концертную площадку. Каждая сцена будет освещаться в течение 15 минут, так что тепло одетый прохожий сможет насладиться концертом на улице Виру в течение почти двух часов. Программу будет вести Сийм Аимла, также выступят молодые музыканты из Таллиннской музыкальной и балетной школы (MUBA) и танцоры из Эстонского танцевального агентства под руководством Юлии Коневой. Яркой звездой станет Калле Сепп.

В Таллинне вновь начинает работу сказачная рождественская ярмарка. Снимок иллюстративный. 
В Таллинне вновь начинает работу сказачная рождественская ярмарка. Снимок иллюстративный. Фото: Sergei Zjuganov

Дом Хопнера приглашает вас 9, 10 и 17 декабря в 16 и 18 часов на экскурсию по Старому городу со сказочником. Начало перед Домом Хопнера.

1, 2 и 3 декабря в рамках проекта «Зеленая столица Европы» в пяти местах Старого города будут проходить световые шоу:

- Представление Imagine в 16:30 и 19:00 в Комендантском саду.

- Представление Raba в 17:00 и 19:30 на горке Харью.

- Представление Mets в 17:30 и 20:00 в парке Хирве.

- Представление Blossom в 18:00 и 20:30 в Тоомпарке.

- Представление Maakene в 18:30 и 21:00 на Башенная площади.

В канун Рождества, 24 декабря, в 16:00 мэр Таллинна Михаил Кылварт объявит рождественский мир, по сложившейся традиции, произнеся слова, которые 368 лет назад декларировала королева Кристийна. Через неделю, 31 декабря, все желающие смогут встретить Новый год на Ратушной площади. Старый год проводит ансамбль Legend, а ритмы для нового года выберет DJ Havi. Рождественская ярмарка не будет спать, а будет работать и 1 января!

Рождественская ярмарка закроет свои двери 7 января 2024 года. Завершатся рождественские торжества концертом детских коллективов, среди которых будет и Lalaloo. Дети, являющиеся нашим будущим, - замечательный символ новогодних надежд всех нас, и подходящий способ начать насыщенные будни.

Приходите и станьте частью сказочного Рождества в Старом городе Таллинна!

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх