УЖЕ В ЭТУ ПЯТНИЦУ! ⟩ В Таллинне вновь начинает работу сказочная рождественская ярмарка

Другие продавцы рождественских пряников, наряду с классикой, также обновили свой ассортимент в достаточно традиционном ключе. На этот раз, например, в ассортименте появились пипаркоокид с марципаном, «Хлебом Мартина» из Таллинна, которые выглядят неожиданно презентабельно. Художественные пряничные произведения, дизайн которых с каждым годом становится все более замысловатым, прекрасно подойдут как для подарков иностранным гостям, так и для создания рождественского настроения дома. Некоторые из них были специально изготовлены для Рождественской ярмарки и не могут быть куплены в других местах.

Для создания настоящего рождественского настроения на ярмарке предлагают горячий глинтвейн, приготовленный практически из всех ягод и фруктов, которые только можно найти в Эстонии! Появится возможность вновь попробовать облепиховый и черничный глинтвейн, ставший популярным в последние годы. Пряно-сладкий запах глинтвейна, разносящийся по Ратушной площади, будет дополнен ароматом рождественских блюд, приготовленных здесь же.

Подкрепить организм можно кровяными колбасками, квашеной капустой в пиве и приправленным картофелем. Гурманам предложат оленину, маринованную в йогурте курицу, чесночную свинину, а также домашние колбаски с луком, уксусом, сыром и грибами.

Новинка рождественского рынка - хлебная вафля с масло с черемшой. Веганов здесь порадует интересный и вкусный ассортимент растительной пищи. Наши соседи с юга, латыши, привезли свои собственные растительные деликатесы, удивив нас такими находчивыми вариантами, как икра из семян чиа и соевый шашлык.

Рождественская ярмарка на Ратушной площади. Снимок иллюстративный. Фото: Sergei Zjuganov