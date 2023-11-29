УЖЕ В ЭТУ ПЯТНИЦУ! ⟩ В Таллинне вновь начинает работу сказочная рождественская ярмарка

- Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна будет работать с 1.12.2023 по 7.01.2024
- Открыта каждый день с 10-20
- Горячие напитки до 22:00, пт-сб до 23:00
Таллиннская рождественская ярмарка, получившая всемирную известность благодаря тому, что на несколько недель превратила Ратушную площадь в сказочное место, скоро откроется! Она откроется 1 декабря и будет работать до следующего года.
Рождественская ярмарка в Таллинне, вошедшая в список лучших Рождественских рынков в Европе 2019 года, будет открыта для любителей Рождества с 1 декабря по 7 января. Рождественская ярмарка приглашает всех желающих в волшебную зимнюю страну чудес с разнообразной программой, уникальными изделиями ручной работы и вкуснейшими местными деликатесами!
Рождественская ярмарка откроет свои двери в пятницу 1 декабря в 18:00. Вступительные слова на открытии произнесет старейшина таллиннского района Кесклинн Моника Хауканымм, после чего зажгутся рождественские огни на самой главной елке города. Во время церемонии открытия на Ратушной площади выступят Отт Лепланд, Таня Михайлова-Саар и хор Valge Gospel.
Чего ждать?
В этом году самую главную площадь столицы украшает 14-метровая пышная ель, прибывшая из деревни Набала (волость Кийли). Рождественская ель украшена тысячами огней, проливая теплый и холодный свет на киоски, в которых, как обычно, преобладают товары местных производителей.
Вы можете запастись шерстяными носками, варежками, шарфами и шапками для себя и своих близких на случай холодов. Прежние производители представят новые и оригинальные модели и узоры. Свою лавку откроет и новичок ALPAKA, чьи изделия из шерсти и кожи альпаки сочетают в себе уникальный эстонский дизайн и ценный экологический материал.
Впервые в продаже появятся пипаркооки Metsaoru, изготовленные по средневековому рецепту, для успокоения нервов и поднятия настроения. Автором рецепта является святая монахиня Хильдегарда, провидица, которая знала, как сделать полезные свойства растений и специй более понятными и аппетитными для людей: с помощью пипаркооков!