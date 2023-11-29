ВИДЕО ⟩ От легенды изящной кухни Высоцкой требуют деньги за использование чужих фото еды

От телеведущей Юлии Высоцкой, которая весной столкнулась с новой волной популярности благодаря мемам с её изящными блюдами, требуют около 1300 евро за использование чужих фото еды на её кулинарном портале. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, один из фотографов случайно увидел два своих снимка на сайте актрисы «Едим дома» и возмутился, что у него без разрешения взяли его интеллектуальную собственность.
Через компанию, которая регулирует авторские права, он обратился к фирме «Едимдома.ру» и потребовал заплатить ему или удалить фото. При этом мужчина подчеркнул, что никакой реакции со стороны 50-летней знаменитости не последовало. Представители потерпевшего обратились в Арбитражный суд Москвы.
Напомним, этой весной пользователи соцсетей обратили внимание на старые выпуски кулинарного телешоу актрисы Юлии Высоцкой. Они начали шутить над неаппетитным видом приготовленных ею блюд, появились мемы и пародии. Некоторые даже начали писать оскорбительные комментарии в адрес Высоцкой.
@anastana_ Йоркширский пудинг от Юлии Высоцкой в студию!!!👏👏👏 #готовимдома#едимдома#юлиявысоцкая#тренды#кулинария#юля#сырники#топ#еда#высоцкая #😂 ♬ оригинальный звук - anastana_ @anastana_ #рак#готовимдома#юлиявысоцкая#сырники#тренды#топ#😂#кулинария#еда#блины#высоцкая#юля ♬ оригинальный звук - anastana