ВИДЕО ⟩ От легенды изящной кухни Высоцкой требуют деньги за использование чужих фото еды

По данным телеграм-канала, один из фотографов случайно увидел два своих снимка на сайте актрисы «Едим дома» и возмутился, что у него без разрешения взяли его интеллектуальную собственность.

Через компанию, которая регулирует авторские права, он обратился к фирме «Едимдома.ру» и потребовал заплатить ему или удалить фото. При этом мужчина подчеркнул, что никакой реакции со стороны 50-летней знаменитости не последовало. Представители потерпевшего обратились в Арбитражный суд Москвы.