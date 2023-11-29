ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ ⟩ Павел Глоба пообещал одному знаку Зодиака триумфальное завершение года

Карьера людей, родившихся под созвездием Рыбы, в последний месяц года резко пойдет в гору. Прилив энергии, который ощутят представители знака, позволит им со всей решительностью взяться за серьезные задачи и важные проекты. Это будет оценено начальством и обязательно отразится на росте зарплаты.

В личной жизни также предстоят перемены - многие представители знака находятся в сложных отношениях, которыми уже начинают тяготиться. Настало время решить накопившиеся отношения: пересмотреть правила игры и наконец решить имеющиеся проблемы - или и вовсе расстаться с партнером, который уже давно ассоциируется только с негативными моментами.