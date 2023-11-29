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ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ ⟩ Павел Глоба пообещал одному знаку Зодиака триумфальное завершение года

Limon.ee
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Триумф. Снимок иллюстративный.
Триумф. Снимок иллюстративный. Фото: Krakenimages.com/Shutterstock

Знаменитый астролог Павел Глоба предсказал одному из представителей зодиакального круга щедрый на добрые перемены декабрь. Изменения грядут сразу в нескольких областях жизни.

Карьера людей, родившихся под созвездием Рыбы, в последний месяц года резко пойдет в гору. Прилив энергии, который ощутят представители знака, позволит им со всей решительностью взяться за серьезные задачи и важные проекты. Это будет оценено начальством и обязательно отразится на росте зарплаты.

В личной жизни также предстоят перемены - многие представители знака находятся в сложных отношениях, которыми уже начинают тяготиться. Настало время решить накопившиеся отношения: пересмотреть правила игры и наконец решить имеющиеся проблемы - или и вовсе расстаться с партнером, который уже давно ассоциируется только с негативными моментами.

Все эти перемены благотворно отразятся на здоровье Рыб, которые весной и летом были вынуждены обращаться к врачам, наконец почувствуют себя здоровыми как физически, так и душевно.

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