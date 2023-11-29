«ЕМУ НЕ МЕСТО НА ПРИЛАВКЕ!» ⟩ Жители Эстонии призывают запретить в магазинах продажу домашних животных

«В магазинах невозможно обеспечить естественные или подходящие условия для животных, например, требования к содержанию домашних животных не учитывают реальную их потребность в передвижении», - говорится в петиции, цель которой - признать недействительным Закон о защите животных, (позволяющий содержать домашних животных в магазинах) и ввести запрет на продажу домашних животных в магазинах.