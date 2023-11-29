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«ЕМУ НЕ МЕСТО НА ПРИЛАВКЕ!» ⟩ Жители Эстонии призывают запретить в магазинах продажу домашних животных

Кетлин Крузе
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Редкую бородатую неясыть (Strix nebulosa), которую этой зимой люди видели всего несколько раз в природе Эстонии, можно увидеть в зоомагазине Lõunakeskus.
Редкую бородатую неясыть (Strix nebulosa), которую этой зимой люди видели всего несколько раз в природе Эстонии, можно увидеть в зоомагазине Lõunakeskus. Фото: Sille Annuk

На странице petitsioon.ee идет сбор подписей за запрет продажи домашних животных в магазинах. «Как правило, решение взять домашнего животного не очень хорошо обдумано», - говорит Эстонское общество защиты животных об одной из многих причин запуска петиции.

«В магазинах невозможно обеспечить естественные или подходящие условия для животных, например, требования к содержанию домашних животных не учитывают реальную их потребность в передвижении», - говорится в петиции, цель которой - признать недействительным Закон о защите животных, (позволяющий содержать домашних животных в магазинах) и ввести запрет на продажу домашних животных в магазинах.

За сбором подписей стоят, в частности, Eesti Loomakaitse Selts MTÜ и Varjupaikade MTÜ.

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