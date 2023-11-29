На странице petitsioon.ee идет сбор подписей за запрет продажи домашних животных в магазинах. «Как правило, решение взять домашнего животного не очень хорошо обдумано», - говорит Эстонское общество защиты животных об одной из многих причин запуска петиции.
Для подписчиков
«ЕМУ НЕ МЕСТО НА ПРИЛАВКЕ!» ⟩ Жители Эстонии призывают запретить в магазинах продажу домашних животных
«В магазинах невозможно обеспечить естественные или подходящие условия для животных, например, требования к содержанию домашних животных не учитывают реальную их потребность в передвижении», - говорится в петиции, цель которой - признать недействительным Закон о защите животных, (позволяющий содержать домашних животных в магазинах) и ввести запрет на продажу домашних животных в магазинах.