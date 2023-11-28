ВИДЕО ⟩ Эстонке и ее партнеру-параатлету не хватило чуть-чуть до победы в финском танцевальном шоу

Бёкерман и Хейккиля обошли параатлета Матти Суур-Хамари и его эстонскую учительницу танцев Катри Рийхилахти, набравших 44,7% голосов. По мнению жюри, они также отстали от победителей всего на один балл, сообщает Kroonika.

В финале Суур-Хамари и Рийхилахти вошли в историю, включив в свое исполнение в свободном стиле двух танцоров на инвалидных колясках. Поскольку партнеру эстонки в 2009 году ампутировали левую ногу в результате аварии на мотоцикле, что сделало его параспортсменом, они хотели показать, что танцевать может каждый. В конце их номера все зрители аплодировали стоя, многие со слезами на глазах. Суур-Хамари признался, что тоже расплакался в ожидании оглашения оценок судей.

Рийхилахти, после объявления мест, призналась, что для нее исполнение номера было важнее победы. «Никакая победа не сравнится с тем, что мы пережили», - призналась эстонка. В интервью после шоу партнеры сказали, что их не сломило поражение, и Рийхилахти похвалила спортсмена за то, что он решился прийти на шоу.