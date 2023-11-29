ГОРОСКОП НА 29 НОЯБРЯ ⟩ Овнам не стоит поддаваться первым впечатлениям, а Ракам лучше отложить визит к врачу

Стрелец

Находясь под впечатлением собственной смелости, совершенных поступков и сказанных слов, вы можете испытать перевозбуждение, чрезмерное эмоциональное напряжение. Попробуйте переключить свое внимание на другие вещи. Не мучайте окружающих капризами, не вешайте на них своих проблем. Лучше подумайте, что доставляет вам особенное, яркое удовольствие, и попытайтесь снова организовать себе его получение. Оригинальное заморское блюдо, необычная среда, эксклюзивный предмет обихода поднимут вам настроение, дадут пищу воображению. Вы можете пообщаться с кем-то из дальних родственников.

Козерог

Со своими бурными эмоциями стоит разобраться в одиночестве. Воображение может разрисовать вам действительность в слишком резких, мрачных красках, и вы увидите глубокий смысл и кризис там, где их на самом деле нет. Сегодня вам показано общение с людьми издалека, изучение других культур, экзотических верований, обычаев, редкостей и древностей. В них вы можете найти то, чего вам не в состоянии дать ваше ближайшее окружение. Свяжитесь со знакомыми из другой страны или города, посмотрите познавательный фильм, передачу, почитайте обсуждение спорной темы в Интернет-пространстве.

Водолей

Вам следует вовремя остановиться, чтобы воображение не завело вас слишком далеко. Обаяние коллективной идеи может заставить вас пытаться предпринимать что-то снова и снова для ее дальнейшего продвижения (тогда как в действительности вы уже сделали все, что могли). Новшества, связанные с бизнесом, работой, партнерскими и супружескими отношениями, любовной жизнью, могут оставить такой сильный след в вашей душе, что вы будете склонны переживать даже за то, что уже невозможно исправить. Остерегайтесь руководствоваться ложными представлениями о дружбе, благородстве, нравственности.

Рыбы