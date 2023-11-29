В первой половине этого дня вы сможете открыто выражать свое мнение, быть прямолинейными в общении с окружающими людьми. У вас появится возможность легче отстаивать свое мнение, однако очень важно избегать пустых споров, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 29 НОЯБРЯ ⟩ Овнам не стоит поддаваться первым впечатлениям, а Ракам лучше отложить визит к врачу
Если вы чувствуете, что ваш оппонент ни при каких условиях не согласится с вами, то лучше прекратить всякое общение, таким шагом вы, как минимум сэкономите собственное время. В первой половине этого дня также стоит воздержаться от начала новых важных дел.Более благоприятным и продуктивным окажется вечер этого дня. Это удачное время для участия в любых массовых мероприятиях. На вечер также можно запланировать общение с любимым человеком, от такого общения наедине вы получите массу сильных и положительных эмоций.
Овен
Вам предстоит освоиться с недавно полученными свежими впечатлениями, знакомствами. К некоторым из них вы склонны испытывать чрезмерно сильный интерес. Кто-то из окружающих может показаться вам невероятно обаятельным благодаря своей эрудиции, энергичности, вдохновит вас своей идейной убежденностью, напором. С такими людьми вы почувствуете внутреннее духовное родство. Попробуйте не поддаваться первым впечатлениям. Оценить свои контакты более трезво вы сможете ближе к ночи. Перед сном заново, практично и придирчиво обдумайте свои главные цели и планы, не боясь сложных, кризисных решений.
Телец
Днем вас может охватить тревожное или мрачное настроение. В случае плохого самочувствия откажитесь от обсуждения болезненных для вас проблем, не увлекайтесь общением с теми, кто подавляет вас, пытается вами манипулировать. Остерегайтесь стать жертвой чужой властности, авторитетности. Вы также будете склонны остро переживать собственные, уже совершенные поступки, произнесенные слова. О чем-то, сказанном сгоряча или сделанном второпях, вы, возможно, даже пожалеете. К ночи вы отвлечетесь от бурных эмоций и обратитесь к сферам, в которых чувствуете себя более спокойно и оптимистично.
Близнецы
Не реагируйте слишком резко на слова своих партнеров и соперников, а также на их поступки. Новых сюрпризов с их стороны вы можете пока не опасаться. Но остаточные переживания (например, память о недавних событиях, спорах, инициативах) представляют собой взрывоопасную смесь, которая может сделать обе стороны весьма раздражительными и злопамятными. В результате вы рискуете пережить ненужный, практически беспочвенный конфликт, обострить противостояние мнений, убеждений. С осторожностью и аккуратностью обсуждайте с окружающими любые юридические и нравственные вопросы.
Рак
Беспокойное состояние в течение дня может быть спровоцировано негативными эмоциями. В то же время, на эмоциональном подъеме вы можете выполнить неприятную работу, необычное задание. Кто-то властный, агрессивный может психологически давить на вас. Распоряжения и приказы, которые вы получите от непосредственного начальства, способны вывести вас из себя. Это не самый лучший день для визита к врачу, назначения лечения или определения диагноза: высока вероятность ошибки в результате пристрастного, необъективного отношения врача либо к вам как пациенту, либо к его собственным обязанностям.
Лев
Если вы намерены отдохнуть, не стремитесь к слишком спокойным, расслабляющим занятиям. Необычное увлечение может поднять вам настроение, держа в тонусе вплоть до позднего вечера. Но желательно не перестараться: вами может овладеть ненужный дух соперничества, авантюризм, не подкрепленный никакими реальными основаниями. В этом случае вы способны испортить отношения с теми, кого любите, или резко отреагировать на их невинные замечания. Возможны невольные, неосознанные провокационные действия со стороны ваших возлюбленных, детей, учителей и наставников, товарищей по играм и соревнованиям.
Дева
Кто-то из домашних способен повести себя не совсем адекватно, или спровоцировать на негативную эмоциональную реакцию вас. Постарайтесь не относиться к этому чересчур серьезно, не переживайте. А также не будьте злопамятны, не раздувайте недоразумение, резкий обмен мнениями в настоящий, основательный конфликт. Вы рискуете получить бурю в стакане воды, и дороже всего ее последствия обойдутся именно вам, а не окружающим. Если вы проживаете вдалеке от родных мест, то можете получить не очень веселые вести с родины, или почувствовать отчуждение с соотечественниками.
Весы
На встречи и знакомства у вас возможна неоправданно резкая реакция. Могут вызвать ее и чьи-то слова, мнения, убеждения. Продвигаемые окружающими идеи вы пока не способны воспринять трезво и отстраненно. Остерегайтесь видеть происки врагов там, где люди просто говорят то, что думают. В особенности это касается общения с представителями власти, закона, носителями чужой культуры, веры. Однако это вполне благоприятный день, если вами движет жажда знаний. Сильный деловой и интеллектуальный интерес, дополненный эмоциональным включением, поможет глубоко познать незнакомую сферу жизни.
Скорпион
Вы вряд ли способны на взвешенные, хладнокровные решения, когда речь идет о материальном положении, заработках, тратах. Следите за собой, чтобы по инерции не продолжать требовать от окружающих того, что вам не принадлежит. Вам в голову может прийти запоздалый оригинальный вариант финансовой стратегии. Но сделать что-то новое (или исправить только что предпринятое) в этой сфере не получится. Попробуйте освоиться со сложившейся ситуацией, а там, где вам не все нравится - просто притерпеться, приспособиться к ней. Перед сном вы уже сможете забыть о том, что вас беспокоило днем.
Стрелец
Находясь под впечатлением собственной смелости, совершенных поступков и сказанных слов, вы можете испытать перевозбуждение, чрезмерное эмоциональное напряжение. Попробуйте переключить свое внимание на другие вещи. Не мучайте окружающих капризами, не вешайте на них своих проблем. Лучше подумайте, что доставляет вам особенное, яркое удовольствие, и попытайтесь снова организовать себе его получение. Оригинальное заморское блюдо, необычная среда, эксклюзивный предмет обихода поднимут вам настроение, дадут пищу воображению. Вы можете пообщаться с кем-то из дальних родственников.
Козерог
Со своими бурными эмоциями стоит разобраться в одиночестве. Воображение может разрисовать вам действительность в слишком резких, мрачных красках, и вы увидите глубокий смысл и кризис там, где их на самом деле нет. Сегодня вам показано общение с людьми издалека, изучение других культур, экзотических верований, обычаев, редкостей и древностей. В них вы можете найти то, чего вам не в состоянии дать ваше ближайшее окружение. Свяжитесь со знакомыми из другой страны или города, посмотрите познавательный фильм, передачу, почитайте обсуждение спорной темы в Интернет-пространстве.
Водолей
Вам следует вовремя остановиться, чтобы воображение не завело вас слишком далеко. Обаяние коллективной идеи может заставить вас пытаться предпринимать что-то снова и снова для ее дальнейшего продвижения (тогда как в действительности вы уже сделали все, что могли). Новшества, связанные с бизнесом, работой, партнерскими и супружескими отношениями, любовной жизнью, могут оставить такой сильный след в вашей душе, что вы будете склонны переживать даже за то, что уже невозможно исправить. Остерегайтесь руководствоваться ложными представлениями о дружбе, благородстве, нравственности.
Рыбы
Увлечение своей целью подвигнет вас на новые свершения. Но, хотя вы способны испытывать немалый энтузиазм, реальной возможности что-то предпринять вам сегодня уже не представится, и с этим следует смириться. Чтобы израсходовать душевную энергию и эмоциональный подъем, вложите свое вдохновение в творчество. Вы также можете пообщаться с оригинальными, нетривиальными людьми, познакомиться и освоиться с их привычками и убеждениями, ранее вам не известными. Таким человеком может оказаться ваш начальник. Любимый человек, ребенок, родитель могут предстать перед вами с неожиданной стороны.