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Жители Эстонии возмущены тефтелями IKEA, которые любят во всем мире. Шеф-повар: «Еда показалась уставшей»

Влада Лаевалинд
, репортер
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Фрикадельки с пюре в IKEA. Фото иллюстративное.
Фрикадельки с пюре в IKEA. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

До того, как в августе 2019 года IKEA открыла в Эстонии э-магазин и пункт выдачи товара вместе с выставочным залом, многие не раз слышали (а кто-то и пробовал) о легендарных фрикадельках с пюре в ресторане при магазине. Но когда чуть более года назад под Таллинном открылся полноценный магазин, жителям Эстонии тоже наконец представилась возможность полакомиться знаменитыми шведскими мясными шариками до или после шопинга.

И вот спустя какое-то время, когда шумиха вокруг долгожданного магазина утихла, люди стали делиться в соцсетях своими впечатлениями и от посещения шведского ресторана в IKEA. Оказалось, что далеко не всем нравится популярное во всем мире блюдо.

Недавно в группе Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны, посвященной обсуждению кафе и ресторанов, появилась очередная публикация о трапезе в этом заведении. «Конечно рестораном это не назвать, но думаю имеет место, - пишет автор поста. - Много раз бывали в IKEA и никогда не было возможности посетить их кафе. И тут звезды сошлись. Брали мясные шарики с пюре и картошкой фри, дочь взяла наггетсы с фри. Зачем ягодное варение к шарикам - не понятно, да и полито какой-то жидкостью цвета детский неожиданности. Невкусно от слова совсем. Наггетсы дочь очень любит, но, откусив кучек этих, оставила и сказала, что это "фу". А вот маффин очень вкусный. И фри, кстати, неплохая», - пишет пользователь соцсети.

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