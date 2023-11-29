Жители Эстонии возмущены тефтелями IKEA, которые любят во всем мире. Шеф-повар: «Еда показалась уставшей»

И вот спустя какое-то время, когда шумиха вокруг долгожданного магазина утихла, люди стали делиться в соцсетях своими впечатлениями и от посещения шведского ресторана в IKEA. Оказалось, что далеко не всем нравится популярное во всем мире блюдо.

Недавно в группе Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны, посвященной обсуждению кафе и ресторанов, появилась очередная публикация о трапезе в этом заведении. «Конечно рестораном это не назвать, но думаю имеет место, - пишет автор поста. - Много раз бывали в IKEA и никогда не было возможности посетить их кафе. И тут звезды сошлись. Брали мясные шарики с пюре и картошкой фри, дочь взяла наггетсы с фри. Зачем ягодное варение к шарикам - не понятно, да и полито какой-то жидкостью цвета детский неожиданности. Невкусно от слова совсем. Наггетсы дочь очень любит, но, откусив кучек этих, оставила и сказала, что это "фу". А вот маффин очень вкусный. И фри, кстати, неплохая», - пишет пользователь соцсети.