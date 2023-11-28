ФОТО ⟩ Дети были сильно озадачены, когда узнали, кем стал новый избранник их матери

80-летняя пенсионерка Кэролин Холланд из Каюкоса, штат Калифорния, познакомилась с 57-летним Дэвидом Файтом, когда он пришел к ней для выполнение ремонтных работ. Мужчина признался, что раньше был наркоманом и продавал наркотики. Он также признался, что сидел в тюрьме за изготовление бомб, с помощью которых планировал грабить магазины. Когда Кэролин впервые познакомилась с ним, у него не было ни гроша за душой, он был бездомным и ночевал в приютах.