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ФОТО ⟩ Дети были сильно озадачены, когда узнали, кем стал новый избранник их матери

Трийн Пальмипуу
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Женщина в шоке. Снимок иллюстративный.
Женщина в шоке. Снимок иллюстративный. Фото: fizkes/Shutterstock

Любовь приходит внезапно. Одна семья поняла, что может остаться без наследства, потому что в жизни их матери появился бездомный, который несколько раз сидел в тюрьме, и она вдруг захотела оставить ему все свое имущество.

80-летняя пенсионерка Кэролин Холланд из Каюкоса, штат Калифорния, познакомилась с 57-летним Дэвидом Файтом, когда он пришел к ней для выполнение ремонтных работ. Мужчина признался, что раньше был наркоманом и продавал наркотики. Он также признался, что сидел в тюрьме за изготовление бомб, с помощью которых планировал грабить магазины. Когда Кэролин впервые познакомилась с ним, у него не было ни гроша за душой, он был бездомным и ночевал в приютах.

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