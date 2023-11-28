Женщина узнала об измене жениха во время предложения и удивила ответом

Американка Тиффани Лин поделилась своей печальной историей любви. В соцсети TikTok она рассказала, что 10 лет назад возлюбленный решился сделать ей предложение, пишет Униан.
Для того, чтобы все было красиво и неожиданно, бойфренд Тиффани отвез ее в парк развлечений. Перед очень важным и волнующим событием он решил снять напряжение и поучаствовать в соревнованиях. Свой телефон он отдал избраннице, чтобы она его подержала.
В этот момент девушка увидела, как ее любимому пришло несколько сообщений от другой женщины. Как выяснилось, мужчина разорвал отношения со своей любовницей в день предложения своей возлюбленной.
После соревнований молодой человек признался Тиффани в своих чувствах и протянул ей кольцо со словами: «Ты станешь моей женой?»
Женщина решила сразу не отвечать после того, что она узнала. Она отвела возлюбленного в ресторан, где сообщила ему, что все знает. Он оправдывался перед ней, говорил, что чувствует и почему решился на измену.
После этого девушка сказала: «Это кольцо с бриллиантом в два карата? Этого недостаточно». В результате они все равно расстались.
Как рассказала американка, они состояли в отношениях два года. И все это время избранник ей изменял. С тех пор прошло уже 10 лет, а она до сих пор работает с психологом.
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