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Женщина узнала об измене жениха во время предложения и удивила ответом

Limon.ee
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Женщина узнала об измене. Фото иллюстративное.
Женщина узнала об измене. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Американка Тиффани Лин поделилась своей печальной историей любви. В соцсети TikTok она рассказала, что 10 лет назад возлюбленный решился сделать ей предложение, пишет Униан.

Для того, чтобы все было красиво и неожиданно, бойфренд Тиффани отвез ее в парк развлечений. Перед очень важным и волнующим событием он решил снять напряжение и поучаствовать в соревнованиях. Свой телефон он отдал избраннице, чтобы она его подержала.

В этот момент девушка увидела, как ее любимому пришло несколько сообщений от другой женщины. Как выяснилось, мужчина разорвал отношения со своей любовницей в день предложения своей возлюбленной.

После соревнований молодой человек признался Тиффани в своих чувствах и протянул ей кольцо со словами: «Ты станешь моей женой?»

Женщина решила сразу не отвечать после того, что она узнала. Она отвела возлюбленного в ресторан, где сообщила ему, что все знает. Он оправдывался перед ней, говорил, что чувствует и почему решился на измену.

После этого девушка сказала: «Это кольцо с бриллиантом в два карата? Этого недостаточно». В результате они все равно расстались.

Как рассказала американка, они состояли в отношениях два года. И все это время избранник ей изменял. С тех пор прошло уже 10 лет, а она до сих пор работает с психологом.

Смотри видео!

@tiffanylyynn Cheating Fiance Story time. What would you have done?! #cheater #cheatingboyfriend #cheatingfiance #datingstorytime #datingnightmares #datinglife #datingover40 #datingover40ishard #datinginyour30s #datingover30 #datingover40 @Tiffany Lyn ♬ original sound - Tiffany Lyn
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