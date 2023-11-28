Потап отреагировал на слухи, что они с Настей Каменских разводятся и живут отдельно

В своем Instagram музыкант попытался опровергнуть сплетни. В частности, он показался с исполнительницей в Майами, штат Флорида. Потап показал, как они с Настей Каменских представляли ее новую испаноязычную песню Tu y Yo одной из местных передач.

Таким образом рэпер продемонстрировал, что в их отношениях все хорошо, по крайней мере рабочих. Пара находится вместе и активно продвигает новый трек Насти Каменских.

Слухи о разрыве пары распространяются уже давно. На днях радиоведущий Артур Адамов заговорил, что пара готовится к разводу и якобы живет в разных странах. Однако документов на расторжение брака супруги не подавали.