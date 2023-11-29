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42 НОЖЕВЫХ ⟩ Эстонец, осужденный на 18 лет за убийство жены, раскрыл подробности своего преступления

Откровенное интервью
Седа Дунгурова
, репортер
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Торм Роммет (бывший Кеннет Кунингас) в зале суда в 2013 году.
Торм Роммет (бывший Кеннет Кунингас) в зале суда в 2013 году. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

В 2013 году Торма Роммета (бывшего Кеннета Кунингаса) осудили на 18 лет за убийство жены, которой он нанес 42 ножевых ранения. А в прошлом месяце в свет вышла его автобиографическая книга, в которой Торм рассказывает не только о трудном детстве, но и о своем преступлении.

«Чувство вины настолько огромное, что я пять лет пытался найти ответы на вопросы, которые меня так тревожили. Что произошло? Почему так случилось? Мне захотелось своей книгой помочь тем, кто, возможно, оказался в похожей ситуации», - рассказывает Торм о том, как у него родилась идея написать автобиографическую книгу, которая местами похожа на исповедь. Он признается, что никогда не хотел лишать кого-то жизни. «Это не мое право», - добавляет он.

20 октября на полках книжных магазинов Эстонии появилась автобиографическая книга Pudeliga pähe («Бутылкой по голове» - прим. ред.). Это произведение заключенного Торма Роммета, в котором он подробно описывает не только свою жизнь до совершения преступления, но и день, навсегда оборвавший жизнь его жены.

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