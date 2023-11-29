42 НОЖЕВЫХ ⟩ Эстонец, осужденный на 18 лет за убийство жены, раскрыл подробности своего преступления

«Чувство вины настолько огромное, что я пять лет пытался найти ответы на вопросы, которые меня так тревожили. Что произошло? Почему так случилось? Мне захотелось своей книгой помочь тем, кто, возможно, оказался в похожей ситуации», - рассказывает Торм о том, как у него родилась идея написать автобиографическую книгу, которая местами похожа на исповедь. Он признается, что никогда не хотел лишать кого-то жизни. «Это не мое право», - добавляет он.