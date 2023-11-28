ГАЛЕРЕЯ ⟩ Японский вечер в Таллинне: таких гейш вы точно не видели раньше

Идея провести мероприятие с такой тематикой возникла случайно. Почему бы не перенестись в страну восходящего Солнца, познать ее мудрость и укрепить здоровье и дух.

Профессиональный сушист приготовил суши разных видов. Была проведена чайная церемония с пятью видами чая. Театр народного костюма «Вега» представил японские национальные костюмы и рассказал об и их истории. Также были представлены уникальные коллекционные куклы. У каждой куклы свое имя и характер.