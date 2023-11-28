ГАЛЕРЕЯ ⟩ Японский вечер в Таллинне: таких гейш вы точно не видели раньше

В субботу, 25 ноября в Таллинне отметили День благодарности труду, национальный Японский праздник. Провести такое мероприятие решила флорист Татьяна Фитания, а местом проведения была выбрана ее студия. Собравшиеся благодарили мир и себя, тружеников, по японским традициям.
Идея провести мероприятие с такой тематикой возникла случайно. Почему бы не перенестись в страну восходящего Солнца, познать ее мудрость и укрепить здоровье и дух.
Профессиональный сушист приготовил суши разных видов. Была проведена чайная церемония с пятью видами чая. Театр народного костюма «Вега» представил японские национальные костюмы и рассказал об и их истории. Также были представлены уникальные коллекционные куклы. У каждой куклы свое имя и характер.
На мероприятии царила особая атмосфера. Накануне праздника флорист-декоратор Татьяна Фитания собственными руками сделала сакуру для фотозоны и сцены. К каждому гостю был особый подход и никто не был обделен вниманием.