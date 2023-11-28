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ЕЖЕГОДНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ⟩ Эстонский экстрасенс Кирсти Тиммер объявила войну сугробам: навыки мышления нужны и за рулем снегоуборочной машины!

Крислин Метсанурм
, репортер
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Кирсти Тиммер-Вальдштейн.
Кирсти Тиммер-Вальдштейн. Фото: Mihkel Maripuu / Elu24 kollaaž

С увеличением количества снега владельцы земельных участков обязаны содержать в чистоте не только свой двор, но и прилегающие к нему тротуары. «Невозможно выехать на машине, приходится использовать лопату, чтобы сгрести эти большие замерзшие кучи снега», - жалуется Кирсти Тиммер, на улице которой снегоуборочная машина нанесла больше вреда, чем пользы. «Из-за спешки в некоторых местах пострадало качество уборки», - говорит старейшина района Кристийне.

«Ледяные глыбы высотой до колена, придвинутые к воротам и застывшие там! Это не нормально», - пожаловалась Кирсти Тиммер-Вальдштейн в группе Kristiine в соцсети на то, что на ее улице прошла странная уборка снега. «За рулем снегоуборочной машины тоже нужно иметь способность думать, но, похоже, у вас ее нет. Я чертовски зла!»

Тиммер отмечает, что люди чистят пространство перед воротами от снега как само собой разумеющееся, но снегоуборочная машина впоследствии выталкивает весь снег обратно к воротам, где он замерзает. «Здесь нет пешеходных дорожек, поэтому мы сами расчищаем дорогу за воротами, чтобы люди могли ходить. Затем приезжает снегоуборщик и скидывает ледяной вал обратно. Очень разумно!» - объясняет Тиммер.

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