ЕЖЕГОДНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ⟩ Эстонский экстрасенс Кирсти Тиммер объявила войну сугробам: навыки мышления нужны и за рулем снегоуборочной машины!

«Ледяные глыбы высотой до колена, придвинутые к воротам и застывшие там! Это не нормально», - пожаловалась Кирсти Тиммер-Вальдштейн в группе Kristiine в соцсети на то, что на ее улице прошла странная уборка снега. «За рулем снегоуборочной машины тоже нужно иметь способность думать, но, похоже, у вас ее нет. Я чертовски зла!»