С увеличением количества снега владельцы земельных участков обязаны содержать в чистоте не только свой двор, но и прилегающие к нему тротуары. «Невозможно выехать на машине, приходится использовать лопату, чтобы сгрести эти большие замерзшие кучи снега», - жалуется Кирсти Тиммер, на улице которой снегоуборочная машина нанесла больше вреда, чем пользы. «Из-за спешки в некоторых местах пострадало качество уборки», - говорит старейшина района Кристийне.
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ЕЖЕГОДНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ⟩ Эстонский экстрасенс Кирсти Тиммер объявила войну сугробам: навыки мышления нужны и за рулем снегоуборочной машины!
«Ледяные глыбы высотой до колена, придвинутые к воротам и застывшие там! Это не нормально», - пожаловалась Кирсти Тиммер-Вальдштейн в группе Kristiine в соцсети на то, что на ее улице прошла странная уборка снега. «За рулем снегоуборочной машины тоже нужно иметь способность думать, но, похоже, у вас ее нет. Я чертовски зла!»