В пятницу, 24 ноября, в изысканном ресторане Bacio состоялся захватывающий вечер итальянской живой музыки Festa Italiana, воплотивший в себе гармонию страстей и изысканного вкуса.
БОГАТЫЕ И КРАСИВЫЕ ⟩ Смотри, кто пришел на изысканный вечер итальянской музыки в популярном ресторане Таллинна
Маэстро Томассо Примавера и Филиппо Поцца восхитили аудиторию своими виртуозными выступлениями, призывая к истинным эмоциям и вдохновляя сердца меломанов.
В этот вечер ресторан приветствовал более 90 гостей, создавая атмосферу, насыщенную итальянским вкусом и изысканностью. Помещение превратилось в настоящий музыкальный оазис, где каждая нота звучала как приглашение в мир итальянской страсти.
Не только звуки, но и стиль этого события был подчеркнут блеском автомобилей известной марки Maseratti, представленных на мероприятии. Эти произведения искусства на четырех колесах подчеркнули не только звуки, но и визуальную эстетику вечера, создавая атмосферу, где роскошь и музыка стали неразрывно связанными компонентами неповторимого итальянского опыта.