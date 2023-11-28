КУПИТЕ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ ⟩ Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака крупный выигрыш в конце ноября

Знаменитый астролог, писатель и публицист Павел Глоба приоткрыл завесу тайны и рассказал, кому в последние дни ноября 2023 года улыбнется денежная удача.
Специалист по звездам уверен, что деньги представители двух зодиакальных созвездий притянут будто магнитом. Павел Глоба советует им испытать удачу и купить лотерейный билет в последних числах ноября: с большой долей вероятности он принесет выигрыш.
Рак
Представители водного знака редко бывают удачливы, однако в конце ноября фортуна повернется к ним лицом. Ракам стоит надеяться не только на выигрыш в лотерею, но и на щедрую прибавку или премию. Рак - интуитивный, эмоциональный, умный, страстный. Знак стихии Воды находится под покровительством ночного светила. Управление Луны влияет на характер представителей этого знака, делая их ранимыми и чувствительными людьми. Луна и водная стихия знака дают Раку способность к эмпатии, возможность мгновенно угадывать мысли и чаяния других людей. Это решительные и благородные люди, часто патриоты. Но если жизнь Рака была полна лишений и несправедливости с детства, то обладают коварством и харизмой гангстера.Влияют на других людей, могут подчинить себе ради достижения общей цели или выживания. Жесткие и проницательные руководители.
Водолей
Представители воздушного знака также сорвут жирный куш в конце ноября. Водолеям стоит идти напролом, только тогда они получат все дары Вселенной. Не бойтесь рисковать и обязательно испытайте удачу в лотерее. Водолей - одаренный воображением, идеалистический, интуитивный. Знак фиксированного креста стихии Воздуха - Водолей изменчив по натуре, но не любит перемены, полон противоречий. Яркий индивидуалист, Водолей склонен к перепадам настроения, то элегантен, то неряшлив, страдает отсутствием самодисциплины, решителен и обладает ярким темпераментом. Не выносит рутины и скучных обязанностей. Независимость - как главное условие деятельности.