КУПИТЕ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ ⟩ Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака крупный выигрыш в конце ноября

Рак

Представители водного знака редко бывают удачливы, однако в конце ноября фортуна повернется к ним лицом. Ракам стоит надеяться не только на выигрыш в лотерею, но и на щедрую прибавку или премию. Рак - интуитивный, эмоциональный, умный, страстный. Знак стихии Воды находится под покровительством ночного светила. Управление Луны влияет на характер представителей этого знака, делая их ранимыми и чувствительными людьми. Луна и водная стихия знака дают Раку способность к эмпатии, возможность мгновенно угадывать мысли и чаяния других людей. Это решительные и благородные люди, часто патриоты. Но если жизнь Рака была полна лишений и несправедливости с детства, то обладают коварством и харизмой гангстера.Влияют на других людей, могут подчинить себе ради достижения общей цели или выживания. Жесткие и проницательные руководители.