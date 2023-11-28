«Инопланетяне», - комментирует один шутник пост эстонского синоптика Каиро Кийтсака в Facebook. Кийтсак разместил у себя на страничке видео, на котором в заснеженном небе мелькает голубоватый свет. По мнению синоптика, это ветка дерева, упавшая на линию электропередач.
ВИДЕО ⟩ «Будто в лесу кто-то занимается сваркой!» Странное природное явление вызвало интерес жителей Эстонии
«Странные зеленовато-голубые вспышки молний наблюдались в небе в последние дни, а также во время сегодняшнего снегопада», - пишет в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак. В социальных сетях он опубликовал любопытное видео.
«Поскольку людей интересует, является ли это природным явлением или чем-то другим, я поделюсь объяснениями. В настоящее время по всей Эстонии деревья завалены снегом. Деревья или ветки, падающие на линии электропередач, вызывают эти вспышки, - объясняет Кийтсак. - Их можно наблюдать на большом расстоянии, как видно из записи».
Видеоролик, о котором идет речь, стал бурно обсуждаться в социальных сетях. «Я подумал, что в лесу кто-то занимается сваркой», - пишет один из комментаторов. Другой признается, что за 37 лет работы в лесу ни разу не видел ничего подобного. «Инопланетяне», - предполагает кто-то из комментаторов. Женщина признается, что подумала, что и в конце снежного ноября в Эстонии бывают грозы.
Смотрите видео!
Keskkonnaagentuuri sõnul lumesadu teisipäeval jätkub, tihedam on sadu Põhja-Eestis, rannikualade tuiskab. Õhtu poole sadu harveneb ning kohati on selgimisi.
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