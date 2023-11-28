УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТОРТЫ ⟩ 20-летний кондитер из Риги делает кулинарные шедевры: «Моя аудитория – это девушки или женщины!»

"Самые сложные мои работы связаны больше с оформлением, потому что, в принципе, готовятся они все по одной технологии. Это уже настолько у меня автоматизировано, что для меня это несложно. Из сложного могу назвать торты с оформлением. Например, мой последний торт, который я выкладывал в соцсети. Торт в виде клетки с цветами и с феей внутри. Это было достаточно сложно для меня, потому что там было много техник, которые я раньше никогда не использовал. Бывает такое, что я не знаю, как, допустим, слепить что-то. Тогда просто смотрю в интернете примеры и пробую. Конечно, может, с первого раза не получиться, но все равно надо пробовать", - говорит кондитер.