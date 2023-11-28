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ФОТО ⟩ У семьи Рыйвас дома уже стоят три рождественские елки: зачем им столько?

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis saatest

В преддверии Рождества семья Рыйвас впустила в дом журналистов. Они рассказали о том, как обычно отмечают праздники. «Сейчас у нас в доме уже три украшенные елки. Елочные игрушки накапливались годами, и каждый год мы покупаем еще несколько штук», - рассказывает Луиза Рыйвас в программе «Ringvaade» на ETV о том, как она и ее дети уже отправили первые письма гномикам.

«В первую неделю ноября украшаем елку», - рассказывает политик Луиза Рыйвас в программе «Ringvaade» на ETV, объясняя, что она является истинной поклонницей Рождества. «Я также люблю рождественские песни, и они у меня в плейлисте круглый год», - добавляет Луиза.

«Неважно, работаешь ли ты в парламенте или ведешь телепередачу, это всегда напряженная работа», - говорит Луиза, отмечая, что хорошо, когда дома царит атмосфера Рождества.

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