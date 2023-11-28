ФОТО ⟩ У семьи Рыйвас дома уже стоят три рождественские елки: зачем им столько?

В преддверии Рождества семья Рыйвас впустила в дом журналистов. Они рассказали о том, как обычно отмечают праздники. «Сейчас у нас в доме уже три украшенные елки. Елочные игрушки накапливались годами, и каждый год мы покупаем еще несколько штук», - рассказывает Луиза Рыйвас в программе «Ringvaade» на ETV о том, как она и ее дети уже отправили первые письма гномикам.