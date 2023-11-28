ФОТО ⟩ После отдыха в Турции жизнь Келли Сильдару резко изменилась: эстонская чемпионка теперь оплачивает огромные счета

«Самое печальное и тяжелое в этом деле то, что они заразились вирусом и, к сожалению, вылечить удалось только двух щенков», - рассказывает эстонская фристайлистка Келли Сильдару в программе «Ringvaade» на ETV о том, как она спасла дворовых собак на курорте в Турции.
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«На мое несчастье, на курорте была собака-мать с шестью щенками, которые сразу показались мне милыми и симпатичными. Я безумно люблю животных, поэтому я подошла, покормила их и поиграла с ними», - рассказывает эстонская фристайлистка Келли Сильдару в программе «Ringvaade» на канале ETV о том, как собаки, которых она увидела во время отдыха в Анталии (Турция), заняли особое место в ее сердце.