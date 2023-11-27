«В тот момент я думала, что умру» ⟩ Собаки напали на молодую девушку, а их хозяйка тем временем веселилась на свадьбе

В ноябре прошлого года в деревне Таммику в Пыльтсамаа произошло нападение собак, потрясшее всю Эстонию. Во дворе своего дома 26-летняя Сандра Синиметс была покусана соседскими собаками и доставлена в больницу в тяжелом состоянии с более чем 40 ранами на теле. Сегодня в Тартуском уездном суде продолжились слушания по делу хозяйки собак Моники Антон, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «Поскольку нападение разрушило мою жизнь и в ее жизни ничего не изменилось, я считаю, что будет справедливо, если она получит тюремный срок», - сказала Сандра.